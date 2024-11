Get the look: Φθινόπωρο στο Παρίσι

Με έμπνευση από το φθινοπωρινό Παρίσι και την τελευταία ταινία του Γούντι Άλεν “Γυρίσματα της Τύχης”, η style editor του Monopoli.gr Σίσσυ Σουβατζόγλου ανακαλύπτει στην αγορά τα πιο ταιριαστά ρούχα και αξεσουάρ κομμάτια για αυτή την εποχή! Εντοπίσαμε στα e-shops αγαπημένων brands τα 22 ξεχωριστά ρούχα και αξεσουάρ που μπορείτε να συνδυάσετε και να πετύχετε το look της νέας ταινίας του Γούντι Άλεν Γυρίσματα της Τύχης που έχει γυριστεί στο Παρίσι! Περισσότερα στο monopoli.gr Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr

Share