Ο διεθνής Έλληνας καλλιτέχνης μπήκε σε billboard στην πιο διάσημη πλατεία του κόσμου, προσθέτοντας άλλο ένα ορόσημο στην καριέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, το εξώφυλλο του νέου Χριστουγεννιάτικου δίσκου του Γιώργου Περρή με τίτλο “The Most Wonderful Time Of The Year!” προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνη στη μέση της Times Square στην Νέα Υόρκη, εκεί όπου συγκεντρώνονται εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά, στο πλαίσιο προώθησης του καινούργιου του άλμπουμ στην Αμερική.

