Καθώς αφήνουμε πίσω μας οριστικά το 2023 -αν και, δυστυχώς, όχι τα βάσανα, τις κακουχίες, τα δισεπίλυτα προβλήματα και τα μεγάλα ερωτηματικά για την πορεία της ανθρωπότητας- κάνουμε μια αναδρομή στη χρονιά που φεύγει και ξεχωρίζουμε δέκα σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, της λογοτεχνίας, των εικαστικών, της μόδας και του αθλητισμού, που αποχαιρετήσαμε μέσα στο 2023, αλλά θα θυμόμαστε για πάντα.

Μουσική

Τίνα Τέρνερ

Η Τίνα Τέρνερ υπήρξε η αδιαμφισβήτητη “Βασίλισσα του Rock & Roll” χάρη στην εντυπωσιακή φωνή και τη συναρπαστική σκηνική της παρουσία που ενέπνευσε γενιές καλλιτεχνών. Από τον φίλο και συνεργάτη της Μικ Τζάγκερ -ο οποίος δανείστηκε μερικές από τις χαρακτηριστικότερες “φιγούρες” της στη σκηνή- έως τη Μαίρη Τζ. Μπλάιτζ και τη Μπιγιονσέ. Ως μια από τις πιο σκληρά γυναίκες εργαζόμενες στη show biz, έγινε γνωστή μέσα από το “ντούο” Ike & Tina Turner Revue, με τίμημα έναν κακοποιητικό γάμο από τον οποίο κατάφερε να ξεφύγει είκοσι χρόνια μετά. Γνώρισε την αποθέωση μετά τα 40 και αναρριχήθηκε στην κορυφή με 8 βραβεία Grammy, διεθνείς πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 150 εκ. άλμπουμ, sold-out παγκόσμιες περιοδείες και αξέχαστες επιτυχίες όπως το «What’s Love Got to Do with It», το «The Best» και το «We Don’t Need Another Hero». Η Άννα Μέι Μπούλοκ -όπως ήταν το πραγματικό της όνομα- έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαΐου 2023. Η εδραίωση των μαύρων καλλιτέχνιδων στον χώρο της Ροκ μουσικής αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της κληρονομιάς που άφησε πίσω της.

