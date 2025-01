Για πρώτη φορά, το κοινό του διάσημου Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το συλλεκτικό Fiat 500 Serie F που απόκτησε το μουσείο για τη συλλογή του.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία που διαδραμάτισε, τόσο στο χώρο του αυτοκινήτου, όσο και συνολικότερα στον τομέα του βιομηχανικού σχεδιασμού, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, απόκτησε το 2017 ένα Fiat 500 Serie F του 1968. Την περασμένη Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου, το κοινό είχε την ευκαιρία για πρώτη φορά να δει από κοντά το συλλεκτικό Fiat 500 του μουσείου στα πλαίσια των εγκαινίων της έκθεσης "The Value of GoodDesign" διήρκησε μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019.

