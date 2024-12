Πήγαμε στα εγκαίνια του δεύτερου κύκλου της έκθεσης ‘Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο” στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και σας παρουσιάζουμε τα highlights.

Το ‘Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο’ είναι πια το μότο της πόλης, αφού το σχετικό έργο What if Women Ruled the World κυριαρχεί ως εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας με νέον, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, στις δύο προσόψεις του κτιρίου του ΕΜΣΤ.

