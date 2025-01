Ο έρωτας στα χρόνια του φαξ: Η ιστορία του Μάθιου Πέρι και της Τζούλια Ρόμπερτς

Στις 28 Ιανουαρίου του 1996, οι συντελεστές των Friends είχαν ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη για το κοινό τους με τη συμμετοχή της Τζούλια Ρόμπερτς ως guest star στο διπλής διάρκειας επεισόδιο της 2ης σεζόν με τίτλο "The One After the Superbowl", όπου ο Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ) έχει εντοπίσει τον Μαρσέλ, πιθηκάκο με τον οποίο παλιότερα συμβίωναν στο διαμέρισμά του, να πρωταγωνιστεί σε ταινία.