Μετά την επιτυχημένη σειρά The Bear όπου υποδύθηκε έναν ταλαντούχο σεφ, ο 33χρονος Αμερικανός ηθοποιός αφήνει τη κουτάλα κι ετοιμάζεται να πιάσει το μικρόφωνο για χάρη του Bruce Springsteen.

Στην περίπτωση που οι συζητήσεις έχουν αίσια έκβαση, ο White θα κληθεί να συνδεθεί με τα συναισθήματα και τις σκέψεις του Springsteen τις ημέρες που εκείνος έγραφε το Nebraska (1982). Έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους στην ιστορία της μουσικής, αλλά και μια από τις πλέον εσωστρεφείς δημιουργικά περιόδους για τον εμβληματικό ροκ σταρ.

Η ταινία θα στηριχθεί στο βιβλίο του Warren Zanes «Deliver Me From Nowhere: The Making of Nebraska του Bruce Springsteen», το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Την παραγωγή έχει αναλάβει ο Scott Stuber στο πρώτο του μεγάλο κινηματογραφικό έργο από τότε που άφησε τον ρόλο του ως επικεφαλής του κινηματογράφου στο Netflix.

Η κάμερα θα ακολουθήσει τον Springsteen (Jeremy Allen White) στο ταξίδι που οδήγησε στη δημιουργία του έκτου του άλμπουμ.

Το ηχογράφησε σε κασέτα τεσσάρων στροφών στην κρεβατοκάμαρά του στο Νιου Τζέρσεϊ λίγα χρόνια πριν κυκλοφορήσει με την E Street Band το Born in the U.S.A.

Νωρίτερα φέτος, ο White κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα, τα βραβεία EMMY και Sag για την ερμηνεία του στο The Bear και αυτή την περίοδο συμμετέχει στα γυρίσματα της 3ης και 4η σεζόν. Διακρίθηκε επίσης για την ερμηνεία του στο αθλητικό δράμα The Iron Claw, στο οποίο υποδύθηκε τον πρωταθλητή πάλης Kerry Von Erich.

Πηγή penna.gr

