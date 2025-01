WoW Athens 2024: Lou Is και Mary Sunshine μάς παρέσυραν στο πιο ξέφρενο πάρτι με επίκεντρο τις θηλυκότητες

Το WoW – Women Of the World Festival, το φεστιβάλ αφιερωμένο στις γυναίκες, τις θηλυκότητες και τα non-binary άτομα επέστρεψε για το περασμένο τριήμερο στους πολλαπλούς χώρους του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Σάββατο 6 Απριλίου, βρεθήκαμε στο WoW Sounds, μια συναυλία αφιερωμένη στις θηλυκότητες, με το αστραφτερό δίδυμο των Lou Is και Mary Sunshine.