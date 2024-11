Συναυλίες, παραστάσεις, φεστιβάλ και όλα όσα θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα δωρεάν.

1. annexM | ResidentM 2024: Πρόγραμμα προβολών “An Ear of Arms” (Around us) στο Μέγαρο Μουσικής

Ως εισαγωγή στην επικείμενη φιλοξενία του στο annexM, με την οποία εγκαινιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το ετήσιο διακαλλιτεχνικό πρόγραμμα ερευνητικής φιλοξενίας εικαστικών καλλιτεχνών ResidentM (Διεύθυνση: Άννα Καφέτση), ο καλλιτέχνης και μουσικός Αθανάσιος Αργιανάς επιμελείται το πρόγραμμα προβολών An Ear οf Arms (Around us), το οποίο περιλαμβάνει υβριδικά οπτικοακουστικά και ηχητικά έργα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα. Τα έργα αυτά, που αποτελούν συνεργασίες με μουσικούς και συνθέτες και φέρουν τη μουσική ή τον ήχο στον πυρήνα της γλώσσας τους, παρουσιάζονται το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 7:00 το βράδυ στην Υπηρεσιακή Αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ορισμένες από τις οπτικοακουστικές δημιουργίες προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ σε δύο από αυτές το μοντάζ έγινε ειδικά για την προβολή τους στο Μέγαρο. Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών εδώ.



Σάββατο 16/11 στις 19:00



Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

