Tο Ticket House, το οικείο και αγαπημένο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της μουσικής και του κέντρου της πόλης, επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ για να γιορτάσουμε 30 χρόνια Rockwave Festival όπως μας αξίζει!

Στις 30 Δεκεμβρίου 2024, εντός της στοάς, στην Πανεπιστημίου 42 σας περιμένουμε με μουσική, χορό και τα πρώτα hard copy Rockwave Festival εισιτήρια, ζεστά από την πρέσα του τυπογραφείου.

Γίνετε οι πρώτοι που θα τα αποκτήσουν και ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς!

Το Rockwave Festival μπαίνει στα 30 και σκοπεύουμε να το γιορτάσουμε με περισσότερους τρόπους από όσους… έχουμε φανταστεί!

Music is our business, but we do it for the fun

ROCKWAVE FESTIVAL 1996-2025

30 χρόνια ανακαλύπτουμε νέα ταλέντα, τιμούμε διαχρονικούς καλλιτέχνες και εξερευνούμε την έννοια του ροκ χωρίς να δεχόμαστε ταμπέλες και στενές αντιλήψεις.

Alice Cooper, Cypress Hill, Savatage, Διονύσης Σαββόπουλος, King Diamond, W.A.S.P., Blind Guardian, Kneecap και πολλά, πολλά ακόμα σε τρία *τουλάχιστον* stages και τρεις τοποθεσίες όνειρο: Terra Vibe, Terra Republic και Θέατρο Λυκαβηττού.

Rockwave Festival: Ζωντανή μουσική για ζωντανούς ανθρώπους

ROCKWAVE FESTIVAL 2024 - After Movie

Το Τicket Ηouse άνοιξε τις πόρτες του πριν από 20+ χρόνια και σύντομα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της συναυλιακής ιεροτελεστίας με το κλείσιμό του να αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην εμπειρία όσο και στον συλλεκτικό φετιχισμό τόσων μουσικόφιλων (κάτι φίλοι μας, όχι εμείς..).

Φέτος, μαζί με τον εορτασμό των 30 χρόνων, πρωτοπορούμε κοιτάζοντας πίσω, αναθεωρούμε δημιουργικά και με την επαναστατικότητα που πάντα μας διακρίνει, κρατάμε ό,τι μας ταιριάζει, προσθέτουμε ό,τι μας λείπει και ζωντανεύουμε ξανά. Για να θυμηθούμε απόλυτα τι σημαίνει φεστιβάλ.

Από την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό της αγοράς του εισιτηρίου με την παρέα σου, μήνες πριν το φεστιβάλ, στη γκρίνια στις ουρές (τι εννοείς να μην έρθουμε όλοι την ίδια στιγμή?!), στο άραγμα στο γρασίδι με μια παγωμένη μπύρα, στη μίρλα του κάθε ειδήμονα και το εκστατικό παραλήρημα κάθε φανατικού οπαδού. Στη μαγεία της φεστιβαλικής εμπειρίας που ό,τι και να γίνει θα είναι ξεβόλεμα και… πώρωση αποτυπωμένη για πάντα σε ένα κομμάτι χαρτί που θα είναι πάντα κάτι περισσότερο ένα απλό εισιτήριο.

Στις 30.12.24 έλα να αποχαιρετήσουμε τον παλιό τον χρόνο και ό,τι μας τρώει την ψυχή, γιορτάζοντας 30 χρόνια Rockwave Festival στο ιστορικό Ticket House μόνο με χαμόγελα και ζωντανή ανθρώπινη διάδραση…

Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ!!

