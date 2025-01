Υποδεχόμαστε το νέο έτος με την ευχή οι πιο συναρπαστικές εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν σε μεγάλες πόλεις του απέραντου κόσμου μας, να γίνουν η πυξίδα μας για το επόμενο ταξίδι που θα μπει στη φετινή bucket list μας.

Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και από εκεί πίσω στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Βιέννη – εμείς κάναμε μία πρώτη επιλογή με τις εκθέσεις που ξεχωρίσαμε από τη νέα χρονιά και (φυσικά) βάλαμε στην λίστα μας.

From the Heart to the Hands: Dolce & Gabbana

Περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr