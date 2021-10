Μεγάλο διεθνές συνέδριο της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας στην Αθήνα

Το Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Goal 2030: Access for all - Generating a healthy medicines strategy for the next decade» της “Medicines for Europe” και της “International Generic και Biosimilar Medicines Association” ξεκινά την Τετάρτη 6η Οκτωβρίου, τις εργασίες του στην Αθήνα, με τη συνδιοργάνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).