Τις προηγούμενες ημέρες πολλά ελληνικά ΜΜΕ αναπαρήγαγαν είδηση σχετικά με μία νέα έρευνα για το ρόλο της κολονοσκόπησης στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Η είδηση ουσιαστικά αμφισβητούσε το ρόλο της κολονοσκόπησης, ωστόσο, πρόκειται για διαστρέβλωση των επιστημονικών δεδομένων.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, "τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν καταχωρήσεις και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που αμφισβητούν την αξία της κολονοσκόπησης ως κύριου μέσου στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Στηρίζονται δε, σε μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης NordICC όπως προσφάτως δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The New England Journal of Medicine.

Δεδομένης της υψηλής συχνότητας του καρκίνου του παχέος εντέρου και της σχετιζόμενης με αυτόν νοσηρότητας και θνητότητας, η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία επισημαίνει τα εξής:

1. Η εν λόγω μελέτη δέχεται ήδη διεθνώς σφοδρή κριτική για τους μεθοδολογικούς περιορισμούς της (μικρή συμμόρφωση των συμμετεχόντων στη σύσταση για κολονοσκόπηση, πρόσκληση για κολονοσκόπηση σε μεγαλύτερη της συνιστώμενης από τις κατευθυντήριες οδηγίες ηλικία, μικρή διάρκεια παρακολούθησης, υψηλά ποσοστά μειωμένης ποιότητας κολονοσκόπησης, μη προβολή των αποτελεσμάτων της κατά πρωτόκολλο ανάλυσης, κ.ά).



2. Η καλής ποιότητας κολονοσκόπηση με βάση τις συστάσεις των Επιστημονικών Εταιρειών παγκοσμίως προφυλάσσει από τον καρκίνο του παχέος εντέρου και μειώνει την θνητότητα από αυτόν.



3. Στόχος της πολιτείας οφείλει να είναι, σε συνεργασία με την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, η προαγωγή του προσυμπτωματικού ελέγχου του πληθυσμού για τον καρκίνο του παχέος εντέρου με βάση την κολονοσκόπηση. Η αρωγή των μέσων ενημέρωσης σε αυτή την προσπάθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Να σημειωθεί πως και τα Ελληνικά Hoaxes επεξεργάστηκαν την επίμαχη είδηση και διαπίστωσαν επίσης πως διαστρεβλώνει ξεκάθαρα τα επιστημονικά δεδομένα.