Χουλιάρα (AstraZeneca): Στήριξη της καινοτομίας στο φάρμακο

Επιστήμονες, κυβερνήσεις και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, παγκοσμίως, ένωσαν τις δυνάμεις τους, με κοινό σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Στην Ελλάδα, οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει σε σημαντικά βήματα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αναδείχθηκαν εντονότερα στον τομέα της Υγείας. Και θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε εξασφαλισμένη τη σταθερή πρόσβαση όλων των ασθενών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και στις βέλτιστες καινοτόμες θεραπείες. Αυτό επεσήμανε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου Έλενα Χουλιάρα, από το βήμα του “Sixth Sustainability Summit for south-east Europe and the Mediterranean” του Economist, που διεξήχθη στην Αθήνα, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.