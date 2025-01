Τρύφων (ΠΕΦ): Αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων στο φάρμακο κατά 50%

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο του 28ου συνεδρίου του Economist, διεξήχθη ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα “The Strategy for an inclusive and resilient public health care system” με τη συμμετοχή του υπουργού υγείας κ. Αδ. Γεωργιάδη, του Γεν. Διευθυντή του ευρωπαϊκού συνδέσμου της παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας Medicines for Europe κ. A. van der Hoven και του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) κ. Θ. Τρύφων.