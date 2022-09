Μια νέα μελέτη της Kaspersky αποκάλυψε τα διαδικτυακά ενδιαφέροντα των παιδιών για το καλοκαίρι του 2022, λαμβάνοντας δεδομένα από αναζητήσεις στο Google και το YouTube. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά ασχολήθηκαν περισσότερο με το δημιουργικό κοινωνικό δίκτυο “DeviantArt” (6%) παρά με το TikTok (5%).

Το “DeviantArt” είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα για καλλιτέχνες ή λάτρεις της τέχνης και επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδέονται μέσω της δημιουργίας και του διαμοιρασμού τέχνης.

Επιπλέον, το gaming ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες, με το μερίδιο του στις αναζητήσεις των παιδιών να ανέρχεται στο 10%. Συγκεκριμένα, το Roblox κυριάρχησε αντιπροσωπεύοντας το 33% των σχετικών αναζητήσεων, ξεπερνώντας κατά πολύ το Minecraft (9%), παρά την τεράστια δημοτικότητα του στα παιδιά.

Εκτός από σειρές, όμως, τα παιδιά εξερεύνησαν επίσης memes και bloggers. Το πιο δημοφιλές meme του καλοκαιριού, που αναζήτησαν τα παιδιά στο Google, ήταν το Big Floppa, με ένα στα πέντε αιτήματα για memes (20%) να αφορούν το συγκεκριμένο meme.

Τι αναζήτησαν τα παιδιά στο YouTube;

Ανάμεσα σε όλα τα αιτήματα για “Κινούμενα σχέδια, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπέςr” (16% όλων των αναζητήσεων στο YouTube), υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον για την τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Τα παιδιά αναζήτησαν όχι μόνο βίντεο που σχετίζονται με τη σειρά, αλλά και τους ηθοποιούς και τους χαρακτήρες, που έπαιξαν τους κύριους ρόλους. Αυτή τη φορά οι πιο διάσημες ηθοποιοί ήταν η Millie Bobby Brown και η Sadie Sink.

Η δημοτικότητα του Stranger Things μεταφέρθηκε και στο πεδίο της μουσικής (τα αιτήματα για μουσική στο YouTube ανέρχονται στο 16%). Τα πιο συχνά αναζητούμενα βίντεο που έψαξαν τα παιδιά ήταν το "Chrissy, Wake Up" - ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από clip και φωτογραφίες από την τέταρτη σεζόν, καθώς και το κομμάτι της Kate Bush "Running Up That Hill" (1985), το οποίο άρεσε σε έναν από τους κύριους χαρακτήρες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το φετινό καλοκαίρι η σειρά “Stranger Things” κυριάρχησε με διαφορά στις προτιμήσεις του κοινού. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η τέταρτη σεζόν έσπασε τα ρεκόρ όλων των εποχών, καθώς οι θεατές την παρακολούθησαν για 287 εκατομμύρια ώρες την εβδομάδα μεταξύ 23 και 29 Μαΐου.

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να διατηρήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στο διαδίκτυο:

- Μην αμελείτε να δείξετε ενδιαφέρον για τη διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών σας. Ρωτήστε τα αν μπορείτε να παρακολουθήσετε την αγαπημένη τους σειρά ή να ακούσετε μουσικά κομμάτια μαζί. Μια επιλογή θα μπορούσε να είναι επίσης το να μάθετε από κοινού ορισμένες πρακτικές για να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο.

- Μια καλή επιλογή μπορεί να είναι οι εφαρμογές γονικού ελέγχου. Αλλά είναι σημαντικό να συζητήσετε αυτό το θέμα με το παιδί σας για να εξηγήσετε πώς λειτουργούν αυτές οι εφαρμογές και γιατί χρειάζονται για να παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο.

- Εξηγήστε ότι ευαίσθητες πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται μόνο μέσω messenger και μόνο με άτομα που γνωρίζουν στην πραγματική ζωή. Μπορείτε να αποτελέσετε πρότυπο και να τους δείξετε καλά παραδείγματα συνετής συμπεριφοράς.

- Αφιερώστε περισσότερο χρόνο στην επικοινωνία με τα παιδιά σας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο διαδίκτυο.

- Κάντε τις συζητήσεις για την κυβερνοασφάλεια πιο ευχάριστες και ενδιαφέρουσες συζητώντας τις με το παιδί σας μέσω παιχνιδιών και άλλων διασκεδαστικών μορφών.