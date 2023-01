Η μείωση της προκατάληψης για την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι άλλη μια τάση, που θα κυριαρχήσει το 2023. “Η ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα προβλέπει και θα αμβλύνει τις επιβλαβείς προκαταλήψεις, είναι το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της απαραίτητης εμπιστοσύνης, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος”, εκτιμά η εταιρεία.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της SAS, το τέλος των 3rd party cookies θα αλλάξει το 2023 τα δεδομένα για τους marketers, οι οποίοι το 2023 θα πρέπει να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον χωρίς customer data.

“Ο επικείμενος αφανισμός των third-party cookies το 2024 σημαίνει ότι τα brands θα πρέπει να επαναξιολογήσουν ολόκληρη τη στρατηγική για τα δεδομένα των πελατών, από τα zero-party δεδομένα μέχρι τα first, second και third-party δεδομένα. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μια άριστη ευκαιρία για τα brands να απαλλαγούν από κακές πρακτικές μάρκετινγκ, που στηρίζονταν στα third-party cookies και να αναπτύξουν στενότερες, πιο αξιόπιστες σχέσεις με τους πελάτες”, αναφέρει η SAS.

Χρηματοπιστωτικές και ESG

Οι αναλυτές της SAS εκτιμούν ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα διπλασιάσουν τις ESG ενέργειες. “Εν μέσω των συνεχιζόμενων οικονομικών δυσκολιών, θα περίμενε κανείς ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συγκρατούσαν τις πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG). Οι ενδείξεις, όμως, δείχνουν ότι οι περισσότερες τράπεζες θα συνεχίσουν να κινούνται στην ίδια τροχιά σε αυτό το κομμάτι ή και ακόμη θα διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους”.

Έρευνα, που διενεργήθηκε από την SAS σε 500 τραπεζικά στελέχη, αποκάλυψε ότι περισσότερα από τα τρία τέταρτα πιστεύουν ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να ασχολούνται ενεργά με κοινωνικά ζητήματα. Ωστόσο, το 64% των στελεχών πιστεύει ότι ο τραπεζικός τομέας υστερεί σε σχέση με άλλους τομείς στην προώθηση των ESG ενεργειών.

Esports και blockchain

“Το blockchain και τα esports θα συνεχίσουν να συγκλίνουν και θα υπάρξουν παιχνίδια, που θα έχουν κατασκευαστεί εξ αρχής από την τεχνολογία blockchain μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια. Τα esports βασίζονται πλέον σε μεγάλο βαθμό στα analytics, τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχουν μια επαγγελματική εμπειρία στους παίκτες και τους fans σε όλο τον κόσμο.

“Από την αναζήτηση παικτών ίδιου επιπέδου κατά τη διάρκεια των αγώνων και την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μέσα σε κάθε περιβάλλον μέχρι την παρακολούθηση και την προώθηση προϊόντων που μπορείτε να αγοράσετε - τα δεδομένα, που μπορούν να αναλυθούν στο gaming, είναι ατελείωτα και θα συνεχίσουν να αυξάνονται”, σημειώνουν οι αναλυτές.

ΑΙ στη βιομηχανία

Το 2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι επιχειρήσεις θα εφαρμόζουν ολοένα και περισσότερο τη μηχανική όραση και άλλες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου μέσα στο IoT βιομηχανικό περιβάλλον, όχι μόνο το προσωπικό που ασχολείται με την τεχνολογία και οι επιστήμονες δεδομένων.

Στο μεταξύ, η real-time αποθήκευση δεδομένων αναμένεται να αντικαταστήσει τα data warehouse: “Το 2023, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τις επιχειρήσεις να απομακρύνονται από την παραδοσιακή αποθήκευση δεδομένων και να στρέφονται σε επιλογές αποθήκευσης, που υποστηρίζουν την ανάλυση και την αντίδραση στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Οι επιχειρήσεις θα προσανατολίζονται στην επεξεργασία δεδομένων που θα είναι άμεσα διαθέσιμα και θα τα αποθηκεύουν σε φιλική προς τον χρήστη μορφή, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν για αναφορές και έλεγχο”.

digital twins και logistics

Τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins) θα βελτιώσουν το 2023 τις αλυσίδες εφοδιασμού και θα αμβλύνουν τις κλιματικές επιπτώσεις.

Η κλιματική αλλαγή συχνά επηρεάζει τις αλυσίδες εφοδιασμού εμποδίζοντας τη μεταφορά εμπορευμάτων, αλλάζοντας τα δρομολόγια των φορτίων ή και ακόμη εμποδίζοντας τους εργαζόμενους να μεταβούν στη δουλειά τους.

Οι ομάδες της εφοδιαστικής αλυσίδας θα χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίδυμα και την προσομοίωση για να επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις απαιτήσεις του κλάδου.