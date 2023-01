Εσύ τι ξέρεις για το Metaverse; Ο Δημήτρης Δημητριάδης, Futurist & CIO του zoltar.agency του νέου web 3.0 entity των TheFutureCats που θα κάνει το λανσάρισμά του το Φεβρουάριο, σε συνεργασία με τη Knowcrunch, τα πολυβραβευμένα courses για το digital marketing στην Ελλάδα, μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στις έννοιες και τον τρόπο λειτουργίας του Metaverse.

Μέσα από το 2ωρο δωρεάν online course, εξερεύνησε τον νέο αυτό virtual κόσμο και έλα ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον.

Τι περιλαμβάνει το “Fundamentals of the Metaverse” Course;

Oculus home, spatial, avatar, workrooms και πολλές άλλες έννοιες που αφορούν το Metaverse αναλύονται, όχι μόνο θεωρητικά, μέσα στο 2ωρο video-on-demand course. Παράλληλα, ο Δημήτρης Δημητριάδης κάνει live demo αλλά και screencast τη συσκευή Oculus, ενώ περιγράφει step-by-step τη διαδικασία για να δημιουργήσεις το avatar σου ώστε να κάνεις join στο Metaverse. Έτσι, όχι μόνο βλέπεις τη θεωρία, αλλά μπορείς να δεις στην οθόνη σου πώς πραγματικά είναι το metaverse περιβάλλον και πώς μπορείς να περιηγηθείς μέσα σε αυτό.

Γιατί να δω το course για το Metaverse;

Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένα τέτοιο video-on-demand course στην Ελλάδα! Παρακολουθώντας το, μπορείς να δεις όχι μόνο τι θεωρητικά συμβαίνει στο Metaverse, αλλά να καταλάβεις πώς ακριβώς λειτουργεί και να λάβεις tips & tricks για να βάλεις και την δική σου επιχείρηση σε αυτό. Τέλος, αφού ολοκληρώσεις το 80% των βίντεο που πρέπει να παρακολουθήσεις, θα λάβεις ένα επαγγελματικό πιστοποιητικό.

Μη χάσεις την ευκαιρία να μυηθείς στο νέο Metaverse. Μπες στο website της Knowcrunch και παρακολούθησε τον expert, Δημήτρη Δημητριάδη, να μιλά γι’ αυτό.