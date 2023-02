Η Samsung Electronics, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Omdia, διακρίθηκε για την προηγμένη τεχνολογία και την κορυφαία καινοτομία που εισάγει στη βιομηχανία. Πρόκειται για μια διάκριση που την κατατάσσει πρώτη στον κλάδο της τηλεόρασης για 17η συνεχή χρονιά και οφείλεται στη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες προβολής και προϊόντα.

Δίνοντας προτεραιότητα στη σειρά των premium προϊόντων της, η Samsung διακρίνεται στον κλάδο της τηλεόρασης για 17 συναπτά έτη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σειρά Neo QLED. Το 2022, η Samsungσημείωσε πωλήσεις 9,65 εκατομμύριων τηλεοράσεων QLED και Neo QLED, αυξάνοντας τις σωρευτικές πωλήσεις σε 35 εκατομμύρια μονάδες από την κυκλοφορία της σειράς το 2017. Η Samsung κυριάρχησε, επίσης, στο τμήμα της αγοράς τηλεοράσεων μεγάλου μεγέθους το 2022, σημειώνοντας μερίδιο αγοράς 36,1% και 42,9% για τηλεοράσεις άνω των 75 ιντσών και 80 ιντσών αντίστοιχα. Για την αγορά premium τηλεοράσεων με τιμή άνω των 2.500$, η Samsung διατήρησε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ως προς τα έσοδα με 48,6%.

«Η κορυφαία διάκριση της Samsung τα τελευταία 17 χρόνια κατέστη δυνατή χάρη στη διαρκή πίστη και εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα μας», σημείωσε ο Cheolgi Kim, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τμήματος Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Θα συνεχίσουμε να ανοίγουμε το δρόμο για τη δημιουργία συσκευών που προσφέρουν premium εμπειρίες και κορυφαία ποιότητα εικόνας».

Το λανσάρισμα της τηλεόρασης Bordeaux το 2006 σηματοδότησε την μαζική υιοθέτηση των τηλεοράσεων LCD, που ενσωματώνουν προηγμένο σχεδιασμό και λεπτεπίλεπτο form factor. Ακόμη, ήταν η πρώτη φορά που η Samsung κατέλαβε την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά τηλεόρασης. Η εταιρεία συνέχισε να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες πιο κοντά στους καταναλωτές λανσάροντας την πρώτη της τηλεόραση LED το 2009 και την SmartTV το 2011, κατέχοντας την κορυφαία θέση στην αγορά σε κάθε ένα από αυτά τα λανσαρίσματα και μετά.

Το 2017, η Samsung καθιέρωσε τον όρο «οθόνη επόμενης γενιάς» αποκαλύπτοντας την πρώτη τηλεόραση QLED, η οποία χρησιμοποίησε την τεχνολογία quantum dot για να επιτύχει όγκο χρώματος 100 τοις εκατό για πρώτη φορά στη βιομηχανία. Το 2018, η εταιρεία κυκλοφόρησε το πρωτοποριακό μοντέλο QLED 8K, ενώ ακολούθησε η Quantum Mini LED Neo QLED και η αυτοφωτιζόμενη τηλεόρασηMICRO LED το 2021. Αυτή η συλλογή καινοτόμων τεχνολογιών επαναπροσδιόρισε το πρότυπο για την ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης, συνεχίζοντας να θέτει νέα σημεία αναφοράς στη βιομηχανία, κάθε φορά.

Επιπλέον, η Samsung βρίσκεται στην πρώτη γραμμή πρωτοποριακών νέων κατηγοριών προϊόντων, όπως είναι η σειρά Lifestyle. Ξεκινώντας με την εμβληματική The Serif το 2016, η Samsung συνέχισε να εξελίσσει τη σειρά προϊόντων της με μοντέλα που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη μέσω προϊόντων όπως οι The Frame, The Sero, The Terrace, The Premiere και ο φορητός προτζέκτορας The Freestyle.

Το 2023, η δέσμευση της Samsung για καινοτομία συνεχίζεται με την ανάπτυξη διαισθητικής τεχνολογίας που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών. Το σύστημα Smart Things θα επιτρέψει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση και συνδεσιμότητα πολλαπλών συσκευών με την ασφάλεια να παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη Samsung, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν ουσιαστικά εξατομικευμένες εμπειρίες, που θα ικανοποιούν τις μοναδικές προτιμήσεις και τις ανάγκες τους.