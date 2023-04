Cardlink: Το μέλλον του λιανεμπορίου-To report του Retail Innovation Hub

Η Cardlink, μέλος της Worldline, του ηγέτη στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών και υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγών, παρουσιάζει το νέο insights report του Retail Innovation Hub by Cardlink. Το «The State of Innovation in Retail», αποτελεί το τρίτο insights report του οικοσυστήματος καινοτομίας, που έχει δημιουργήσει η Cardlink με στρατηγικό συνεργάτη το Found.ation και προέκυψε μετά από βαθιά έρευνα και ανάλυση της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς.