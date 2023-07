Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ), εκ μέρους του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέθεσε στην Thales δύο σημαντικές συμβάσεις για την κυβερνοασφάλεια του προγράμματος Δεύτερης Γενιάς Galileo (G2G).

Οι συμβάσεις αυτές έχουν συνολική αξία πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ (εξαιρουμένων των πρόσθετων επιλογών) και επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο του Ομίλου στην κυβερνοασφάλεια της δεύτερης γενιάς του προγράμματος Galileo, καθώς η Thales θα είναι υπεύθυνη για όλα τα τμήματα ασφάλειας και ανθεκτικότητας του G2G.

Στις 17 Μαΐου 2023, ανατέθηκε στην Thales η σύμβαση για την εποπτεία της ασφάλειας στην υποδομή του συστήματος G2G.

Η ανάθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια της σύμβασης προδιαγραφών και σχεδιασμού της κυβερνοασφάλειας για το Galileo δεύτερης γενιάς, η οποία επιβεβαιώθηκε στις 17 Απριλίου 2023. Θα βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις του συστήματος Galileo δεύτερης γενιάς, με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών, ισχυρότερης λειτουργικότητας για την ανθεκτικότητα αλλά και μελλοντικών επιπλέον χαρακτηριστικών για την υπηρεσία πλοήγησης PRS για τους κρατικούς φορείς.

Ως βασικός εταίρος του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ για την επίτευξη της ασφάλειας της συστήματος Galileo, η Thales, ηγέτιδα εταιρεία στην Ευρώπη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για πάνω από 20 χρόνια συμβάλλοντας στην ασφάλεια του προγράμματος Galileo, του μεγαλύτερου δορυφορικού προγράμματος της Ευρώπης, παρέχοντας ανεξάρτητες και κρίσιμες υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και συγχρονισμού.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα παρακολούθησης ασφάλειας δορυφορικού συστήματος στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο του G2G IOV SECMON, η Thales ηγείται της κοινοπραξίας, που περιλαμβάνει τον ιταλικό ομίλο Leonardo, για να επεκτείνει το πεδίο της παρακολούθησης ασφάλειας και να συμπεριλάβει τα νέα στοιχεία στο σύστημα G2G. Θα εισαγάγει επίσης αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση περιστατικών και παρακολούθηση της κυκλοφορίας του δικτύου. Επιπλέον, η λύση θα είναι σε θέση να αποθηκεύει σημαντική ποσότητα δεδομένων απόκρισης σε περιστατικά. Για να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση, η Thales θα παραδώσει μια λύση που θα βασίζεται σε μια επεκτάσιμη, ευέλικτη αρχιτεκτονικήπου προέρχεται από τη σειρά προϊόντων επιτήρησης ασφάλειας Cybels της Τhales και θα ενσωματώνει δυνατότητες big data.

Μια σύμβαση κυβερνοασφάλειας για καλύτερη προστασία από κβαντικές απειλές

Νέες απειλές από κβαντικούς υπολογιστές που μπορούν να σπάσουν τους υπάρχοντες κρυπτογραφικούς αλγόριθμους μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των δεδομένων. Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έχει αναθέσει στην Thales, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας της οποίας ηγείται, να αξιοποιήσει την παγκοσμίου φήμης τεχνογνωσία της στην κρυπτογράφηση.

Στο πλαίσιο της σύμβασης «G2G System Engineering and Technical Assistance for security and PRS», η Thales θα προσδιορίσει και θα επαληθεύσει τη νέα κυβερνοασφάλεια για το σύστημα G2G - λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απειλές για τα διαστημικά συστήματα, τις απαιτήσεις συντήρησης της ασφάλειας, τις βελτιώσεις στο PRS για τους κυβερνητικούς χρήστες - και θα προετοιμάσει την πιστοποίηση του συστήματος. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το G1G στο G2G, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο ασφάλειας και επιδόσεων που προσφέρει το σύστημα G1G στα κράτη μέλη.

«Η Thales ευχαριστεί τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμακαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεχή εμπιστοσύνη τους στην τεχνογνωσία του Ομίλου στα διαστημικά συστήματα και την κυβερνοασφάλεια για κρίσιμα συστήματα. Οι συμβάσεις αυτές για την ασφάλεια του Galileo δεύτερης γενιάς θα προσφέρουν στην Ευρώπη ένα πιο ισχυρό σύστημα με καλύτερη προστασία από κβαντικές απειλές - μια σημαντική πρόκληση για τη διαστημική βιομηχανία τις επόμενες δεκαετίες - και θα αξιοποιήσουν την απαράμιλλη τεχνογνωσία του Ομίλου σε μεγάλα δεδομένα για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της ασφάλειας του κορυφαίου δορυφορικού συστήματος εντοπισμού στον κόσμο», δήλωσε ο Pierre-Yves Jolivet, VP Cyber Solutions, Thales.

Η κυβερνοασφάλεια των δορυφορικών συστημάτων προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στους διαχειριστές δορυφόρων και τους διαστημικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων. Σήμερα, χιλιάδες δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά και εκτιμάται ότι θα προστεθούν άλλοι 10.000 τα επόμενα 10 χρόνια, λόγω των πολλαπλών τους χρήσεων στην καθημερινότητα από το Internet of Things έως και την άμυνα.

Μέσω της υπογραφής αυτών των δύο συμβάσεων, η τεχνογνωσία της Thales στην επεκτάσιμη και ευέλικτη αρχιτεκτονική, τον εξοπλισμό ασφαλείας και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις θα επιτρέψει στο πρόγραμμα G2G να ενισχύσει την ικανότητά του να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται στις νέες κυβερνοαπειλές. Η ολοκληρωμένη λύση που προτείνουν οι εμπειρογνώμονες της Thales θα συμβάλει στην ανάπτυξη μεγαλύτερης ασφάλειας και ανθεκτικότητας των δορυφόρων.

Παράλληλα, ή Thales Alenia Space έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του 'G2G Ground Mission Segment' καθώς και για την εκτέλεση Δραστηριοτήτων Μηχανικής Συστημάτων μαζί με την ευρωπαϊκή της κοινοπραξία,. Η εταιρεία θα παράσχει επίσης 6 από τους 12 δορυφόρους του σχηματισμού.

Κυβερνοασφάλεια στη Thales

Ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Thales συμμετέχει σε κάθε επίπεδο της αξιακής αλυσίδας του κυβερνοχώρου, προσφέροντας λύσεις που εκτείνονται από την αξιολόγηση κινδύνων έως την προστασία κρίσιμων υποδομών,με την υποστήριξη από ολοκληρωμένες δυνατότητες ανίχνευσης και αντιμετώπισης απειλών. Η πρότασή της βασίζεται σε τρεις οικογένειες προϊόντων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, οι οποίες απέφεραν πωλήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ το 2022:

Παγκόσμια προϊόντα ασφαλείας που βασίζονται στην Πλατφόρμα Ασφάλειας Δεδομένων CipherTrust, την υπηρεσία SafeNet Trusted Accesss Identity & Access Management, καθώς και τις ευρύτερες υπηρεσίες προστασίας και αδειοδότησης στο cloud.

Προϊόντα κρατικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτογραφητών και αισθητήρων για την προστασία των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων.

Το χαρτοφυλάκιο λύσεων Cybels, μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών ασφάλειας δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κινδύνου, της εκπαίδευσης και προσομοίωσης, και της ανίχνευσης και αντίδρασης σε κυβερνοεπιθέσεις.

Η Thales, με εμπειρία πάνω από 40 χρόνια στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και των διαστημικών δραστηριοτήτων, εφαρμόζει τις αρχές της «κυβερνοασφάλειας βάσει σχεδιασμού» στα προϊόντα που αναπτύσσει για τους διαχειριστές δορυφόρων και τους διαστημικούς οργανισμούς. Με περισσότερους από 4.000 ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας, η Thales συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας των δορυφορικών συστημάτων για τα εθνικά και ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα - ιδίως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης Galileo - καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της σε δορυφορικά συστήματα αιχμής και λύσεις κυβερνοασφάλειας που βασίζονται στις τελευταίες στρατιωτικές τεχνολογίες, η Thales προσφέρει σε κυβερνήσεις, ιδρύματα και εταιρικούς πελάτες μια ολοκληρωμένη δέσμη λύσεων κυβερνοασφάλειας που εγγυώνται ισχυρή προστασία όλων των τμημάτων ενός διαστημικού συστήματος. Τον Απρίλιο του 2023, η Thales απέδειξε την τεχνογνωσία της στην προληπτική ασφάλεια στο CYSAT, επιτυγχάνοντας ναλάβει τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός δορυφόρου επίδειξης της ESA, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών απειλών.

Σχετικά με το Galileo

Το Galileo είναι το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επιχειρησιακή λειτουργία από τις 15 Δεκεμβρίου 2016, οι αρχικές υπηρεσίες του Galileo είναι πλήρως διαλειτουργικές με το GPS, ενώ προσφέρει στους χρήστες ένα διευρυμένο φάσμα επιδόσεων και επιπέδων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με έναν κατά πολύ ακριβέστερο εντοπισμό θέσης.

Όλα τα smartphones που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά είναι πλέον με εγγυημένη δυνατότητα χρήσης του Galileo. Επιπλέον, το Galileo κάνει τη διαφορά σε όλους τους τομείς των σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών, τη γεωργία, τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικού χρονοπρογραμματισμού και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Σε αντίθεση με το αμερικανικό GPS, το ρωσικό GLONASS και τα κινεζικά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης Beidou, τα οποία διαχειρίζονται από τις ένοπλες δυνάμεις, το Galileo είναι το μοναδικό σύστημα GNSS στον κόσμο υπό μη στρατιωτικό έλεγχο.

Μέχρι σήμερα, το Galileo έχει προγραμματιστεί να αποτελείται από μια συστοιχία με έως και 38 δορυφόρους πρώτης γενιάς, σταθμούς εκπομπής για δορυφορικό έλεγχο και τηλεμετρία, σταθμούς εκπομπής για δεδομένα αποστολής, δύο κέντρα ελέγχου ασφαλείας (στο Saint-Germain-en-Laye και στη Μαδρίτη), δύο κέντρα ελέγχου του συστήματος (Oberpfaffenhofen και Fucino) και 16 σταθμούς για τον έλεγχο της τροχιάς και το ρολόι συγχρονισμού.

Το Galileo δεύτερης γενιάς έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών κατά τις επόμενες δεκαετίες. Θα είναι επίσης πιο ανθεκτικό για να αντέχει τις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου, ιδίως τις απειλές των παρεμβολών και του κυβερνοεγκλήματος. Με αξεπέραστη ακρίβεια και πρόσθετες δυνατότητες ελέγχου αυθεντικοποίησης, το Galileo θα είναι το πιο προηγμένο σύστημα GNSS στον κόσμο.

