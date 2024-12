Η Samsung Electronics πραγματοποίησε για έβδομη χρονιά το συνέδριο Samsung AI Forum 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο Suwon στο Gyeonggi-do της Κορέας. Η εταιρεία ανέδειξε τις προόδους και τις καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μηχανικής υπολογιστών (CE), συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τεχνολογίας ημιαγωγών επόμενης γενιάς. Για το 2023, κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Η τεχνητή νοημοσύνη μεγάλης κλίμακας για ένα καλύτερο αύριο».

Το Samsung AI Forum 2023, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Προηγμένης Τεχνολογίας της Samsung (SAIT), συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ακαδημαϊκών, ειδικών του κλάδου, ερευνητών και φοιτητών. Αυτή τη χρονιά, η ατζέντα για το Samsung AI Forum 2023 περιελάμβανε δύο κεντρικά θέματα με τίτλο «Μοντέλα μεγάλων γλωσσών και μετασχηματισμός της τεχνητής νοημοσύνης για τη βιομηχανία» και «Υπολογισμός μεγάλης κλίμακας για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και προσομοίωση». Οι θεματικές αυτές εμβαθύνουν στη σφαίρα της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής υπολογιστών, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη απεικόνιση των πιο πρόσφατων εξελίξεων σε αυτούς τους τομείς.

Ο Kye Hyun Kyung, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος Λύσεων Συσκευών (DS) της Samsung Electronics, δήλωσε στην εναρκτήρια ομιλία του: «Τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν πρόσφατα προς την τεχνολογία Generative AI, καθώς μας παρέχει τη δυνατότητα να ξεκλειδώνουμε νέες λύσεις και να αντιμετωπίζουμε μακροχρόνιες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, όμως, αυξάνεται η ανάγκη για εις βάθος έρευνα σχετικά με την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης». Σχετικά με την εκδήλωση, ο Kyung πρόσθεσε σχετικά: «Αναμένουμε ότι αυτό το φόρουμ - όπου έχουν συγκεντρωθεί κορυφαίοι ειδικοί παγκοσμίως- θα αποτελεί μια πλατφόρμα συζήτησης για τους τρόπους δημιουργίας ενός λαμπρού μέλλοντος μέσω των τεχνολογιών AI και των ημιαγωγών».

Η πρώτη ημέρα του φόρουμ περιείχε παρουσιάσεις ειδικών και συζητήσεις πάνω στις κεντρικές θεματικές του συνεδρίου. Ο Yoshua Bengio, ειδικός στην τεχνολογία βαθιάς μάθησης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, μοιράστηκε την τελευταία του έρευνα σε μια κεντρική παρουσίαση με τίτλο «Towards a Safe AI Scientist System». Εισήγαγε έναν ασφαλή αλγόριθμο μηχανικής εκμάθησης τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) προς κατευθύνσεις που δεν προορίζονται από τους προγραμματιστές.

Ο Jim Keller, Διευθύνων Σύμβουλος της startup ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης Tenstorrent, καθήλωσε το κοινό με την ομιλία του υπό τον τίτλο "Own Your Silicon". Εισάγοντας την αρχιτεκτονική ανοιχτού συνόλου εντολών (ISA) RISC-V, ο Keller τόνισε τις δυνατότητές του να επιφέρει καινοτομία στον σχεδιασμό δομών υλικού, προαναγγέλλοντας νέες δυνατότητες για την τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Samsung, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική συνεισφορά τους στην έρευνα AI και CE, απένειμε τα βραβεία Samsung AI Researcher of the Year Award και Samsung AI/CE Challenge. Το βραβείο Samsung AI Researcher of the Year Award απονεμήθηκε σε πέντε διακεκριμένους ερευνητές:

Connor Coley – Καθηγητή στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης

Jason Lee - Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον

Emma Pierson – Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Cornell

Xiang Ren - Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια

Virginia Smith - Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon

Επιπλέον, η τιμητική διάκριση στο Samsung AI/CE Challenge, για την οποία υπέβαλαν υποψηφιότητα 410 ομάδες από συνολικά 1.481 μαθητές, απονεμήθηκε σε 16 ομάδες.

«Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία ημιαγωγών επόμενης γενιάς AI και μηχανικής (CE) θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. To Ιντσιτούτο SAIT συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκούς και ειδικούς της βιομηχανίας, αναζητώντας τους νέους μακροπρόθεσμους οδηγούς ανάπτυξης της Samsung. Ελπίζουμε ότι το Samsung AI Forum θα επιταχύνει την επέκταση του ερευνητικού οικοσυστήματος AI και CE σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Gyoyoung Jin, Πρόεδρος του SAIT και Co-Chair του Samsung AI Forum.

Τη δεύτερη ημέρα του φόρουμ, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Samsung Gauss, καθώς και τις τεχνολογίες κινητής που χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο αποτελείται από τη γλώσσα Samsung Gauss Language, τον κώδικα Samsung Gauss Code και την εικόνα Samsung Gauss Image. Η ονομασία του προέρχεται από τον Carl Friedrich Gauss, τον θρυλικό μαθηματικό που καθιέρωσε τη θεωρία της κανονικής κατανομής, τη ραχοκοκαλιά της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Το Samsung Gauss χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά θα επεκταθεί σε μια ποικιλία εφαρμογών προϊόντων της Samsung για να παρέχει νέα εμπειρία χρήστη στο εγγύς μέλλον.

