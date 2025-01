Kaspersky: Οι εταιρείες δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις κυβερνοασφάλειας- Οι προκλήσεις

Με τις παγκόσμιες αγορές εργασίας να συνεχίζουν να αναζητούν επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας πληροφοριών (InfoSec), η τελευταία έρευνα της Kaspersky έδειξε πως το 41% των εταιρειών επιβεβαιώνουν ότι οι ομάδες τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είναι υποστελεχωμένες. Η έρευνα "The portrait of the modern Information Security professional" επιδιώκει να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας και να αναλύσει τους ακριβείς λόγους για τους οποίους εκλείπουν οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας. Η μελέτη προσδιορίζει επίσης τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτούν οι εργοδότες κατά την πρόσληψη προσωπικού.