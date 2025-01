Η Gerobo συμμετέχει στην 1η Έκθεση Αυτοματισμού & Ρομποτικής που διοργανώνεται από την PL Events και θα διεξαχθεί από 12-14 Απριλίου 2024 στο Metropolitan Expo, Booth B05, Hall 1. Το τρίπτυχο τομέων της Gerobo αφορά σε Cobots, Drones και Cybersecurity και αφορά στους κλάδους Βιομηχανίας, Logistics, Ναυτιλίας, Υγείας και Horeca, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο ως χειριστή, επόπτη και διαμορφωτή των ρομποτικών λύσεων, στο πλαίσιο των Smart Cities, Industry & Factory 4.0 & 5.0.

H Gerobo είναι η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε στην Ελλάδα αυτόνομα ή συνεργατικά ρομπότ καθαρισμού και εξυπηρέτησης. Στην νέα εποχή που διαμορφώνεται, η χρήση των cobots φέρνει στο προσκήνιο ολοένα και περισσότερες λύσεις και εφαρμογές αυτοματισμού σε πληθώρα αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αυτόνομα ρομπότ καθαρισμού και εξυπηρέτησης που είναι κατασκευασμένα με τεχνολογίες αιχμής, AMR’s μεταφοράς αλλά και cobots καθαρισμού για την επιφάνεια της θάλασσας. Μαζί, οι επαγγελματίες πληροφορικής θα λάβουν γνώση για την All in one πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας της Tehama Technologies και τα σημαντικά πλεονεκτήματα ασφαλούς εργασίας και πρόσβασης σε δεδομένα και εφαρμογές από οπουδήποτε.

Gerobot – η νέα Cobot πρόταση από την Gerobo

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Gerobo καλεί τους ενδιαφερόμενους για κάτι ακόμα πιο σημαντικό. H νέα πρόταση του Gerobot αποτελεί ιδιαίτερης προσοχής αφού ήρθε η ώρα να μπορεί η κάθε επιχείρηση να έχει τα δικά της cobots ανάλογα με τις δικές της ανάγκες. Σας αναμένουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε το δικό σας ρομπότ!

Τα cobots έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητα και δίνουν νέα δυναμική στους εργαζόμενους με μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα τους αυξάνοντας τις δεξιότητες για αλληλεξαρτώμενη συνεργασία - Οξυδέρκεια, Προβλεψιμότητα, Αμοιβαίος έλεγχος. Σε ότι αφορά την ποιότητα εργασίας τα οφέλη αφορούν σε ανθρωποκεντρική προσέγγιση στις δεξιότητες του προσωπικού, μείωση βαρετών εργασιών, εξοικονόμηση πόρων. Ενίσχυση απασχόλησης σε πιο σημαντικά καθήκοντα, ελάχιστος χρόνος συντήρησης των ρομπότ, ουσιαστική βοήθεια στην επιχείρηση και στο προσωπικό και ακόμα πιο δυναμική λύση με απομακρυσμένη χρήση και λειτουργία μέσω κινητού, τάμπλετ, Η/Υ. Εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό που καθιστά ελεύθερα τα cobots στην κίνηση τους με αποφυγή εμποδίων, επαναδρομολόγηση και απόδοση διαφορετικών tasks. Σύγχρονη εικόνα της επιχείρησης με εισαγωγή AI, Machine learning, Robotics.

Κυριακή 14 Απριλίου, 12:10 - 12:40: Cobotics robolution: Αυτόνομη χρήση και ROI ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού”. Ομιλητής, Γεράσιμος Γερολυμάτος, Founder & CEO, Gerobo International.

Για δωρεάν εγγραφή: https://app.edo.events/en/form/MTA0JjIyJjIm

Για Β2Β συναντήσεις: https://automation-robotics-2024-matchmaking-event.b2match.io/

Πρόσβαση: ΠΡΟΣΒΑΣΗ - A&R Expo - Έκθεση Αυτοματισμού & Ρομποτικής - Automation & Robotics Expo (ar-expo.gr)

