Data Communication: Παρουσίασε το μέλλον των εφαρμογών Dynamics 365 της Microsoft

H Data Communication, μέλος του Ομίλου EPSILON NET και Στρατηγικός Συνεργάτης της Microsoft, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024, στις εγκαταστάσεις της, την εκδήλωση “Cloud it Up: Driving Business Growth Together with Dynamics 365 Business Central”.