Kaspersky Next: Νέα κορυφαία σειρά προϊόντων για επιχειρήσεις

Η Kaspersky παρουσιάζει τη νέα κορυφαία σειρά προϊόντων «Kaspersky Next», που συνδυάζει την ισχυρή προστασία τερματικού σημείου με την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα του Endpoint Detection and Response (EDR) σε συνδυασμό με την ορατότητα και τα ισχυρά εργαλεία του Extended Detection and Response (XDR). Οι πελάτες μπορούν πλέον να επιλέξουν μία από τις τρεις κατηγορίες προϊόντων που ταιριάζουν στις απαιτήσεις της επιχείρησής τους, την πολυπλοκότητα των IT συστημάτων και των διαθέσιμων πόρων τους.