Η Siemens Ελλάδος παρουσίασε σε μεγάλη τεχνολογική εκδήλωση με τίτλο «Siemens Xcelerator-Accelerate your digital transformation», τη ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα, Siemens Xcelerator, που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανιών, κάθε μεγέθους, των κτηρίων, των δικτύων και των μεταφορών. Συνδυάζοντας τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, η πλατφόρμα περιλαμβάνει το portfolio των προηγμένων τεχνολογιών της Siemens, λύσεις hardware και software, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός πανίσχυρου οικοσυστήματος, μεταξύ πελατών, συνεργατών και προγραμματιστών.

"Πελάτες, συνεργάτες και εταίροι της Siemens είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη στρατηγική της εταιρείας για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων προκλήσεων σε κλάδους της βιομηχανίας και στις υποδομές, καθώς και πώς η πλατφόρμα Siemens Xcelerator έρχεται για να ενισχύει τη ψηφιακή μετάβαση, ταχύτερα, ευκολότερα και σε μεγάλη κλίμακα. Εκλεκτοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τις καινοτομίες που αλλάζουν το τεχνολογικό τοπίο, σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, αναδεικνύοντας τη Siemens ως στρατηγικό σύμμαχο για τις εταιρείες που θέτουν ως βασική προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους" αναφέρει ανακοίνωση ποου προσθέτει:

Ομιλίες με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

"Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Siemens Ελλάδος, ήταν ο Δρ. Peter Koerte, Chief Technology & Chief Strategy Officer, Siemens AG, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της στρατηγικής της εταιρείας, καθώς και των παγκόσμιων ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Tα προνόμια που πηγάζουν από την εφαρμογή ισχυρών τεχνολογιών, όπως τα digital twins, η τεχνητή νοημοσύνη και το edge computing, οι οποίες βρίσκονται στο Siemens Xcelerator και ενδυναμώνουν τους πελάτες στο ταξίδι της ψηφιακής τους μεταστροφής ήταν οι βασικές θεματικές της παρουσίασής του. «Με τη πλατφόρμα Siemens Xcelerator, δημιουργούμε ένα αξιόπιστο και ισχυρό οικοσύστημα συνεργατών για να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Siemens Ελλάδος έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την ενσωμάτωση του Siemens Xcelerator στην τοπική αγορά και είμαστε περήφανοι που σημαντικοί πελάτες στην Ελλάδα έχουν ήδη εμπιστευτεί λύσεις μέσα από το Siemens Xcelerator. Η Siemens είναι ένας αξιόπιστος τεχνολογικός συνεργάτης, με έμπειρες ομάδες που επιτρέπουν στους πελάτες να επωφεληθούν γρήγορα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους», υπογράμμισε ο Δρ. Peter Koerte, Chief Technology & Chief Strategy Officer, Siemens AG.

Ο Δρ. Βασίλης Χατζίκος, CEO της Siemens A.E., ανοίγοντας τις ομιλίες της εκδήλωσης, τόνισε τη σημασία της ταχύτερης διείσδυσης των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας και της οικοδόμησης ενός οικοσυστήματος εταίρων που θα υιοθετεί τις νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της απόδοσης, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητάς του. «Εκδηλώσεις όπως η συγκεκριμένη, μας δίνουν την ευκαιρία να αναδείξουμε μέσα από απτά παραδείγματα πώς η τεχνολογία “ξεκλειδώνει” τις δυνατότητες που έχουν οι βιομηχανίες και οι υποδομές, δημιουργώντας νέες προοπτικές και μετασχηματίζοντας κάθε πτυχή της ζωής μας. Υπό αυτό το πρίσμα, η πλατφόρμα Siemens Xcelerator έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε, συγκεντρώνοντας ένα επιλεγμένο portfolio καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών της Siemens και υποστηρίζοντας τους συμμετέχοντες εταίρους να απαντούν στις συνεχείς προκλήσεις των κλάδων τους μέσω της συνεργασίας. Και τώρα, μπορούν να επωφεληθούν από αυτή, οι βιομηχανίες και οι υποδομές στην Ελλάδα», δήλωσε ο Δρ. Βασίλης Χατζίκος, CEO Siemens A.E..

Η διαχείριση της ενέργειας και του κόστους είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα με τη βιωσιμότητα να αναδύεται ως κρίσιμο παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στη συνολική στρατηγική τους. Ο Χάρης Τολούμης, Head of Digital Solutions and Key Account Manager της Siemens A.Ε., αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό το ζήτημα, παρουσιάζοντας το κατάλληλο portfolio της Siemens που υποστηρίζει τον βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανιών και των υποδομών.

Επιτυχημένες εφαρμογές τεχνολογιών της Siemens στην Ελλάδα

Στην κεντρική σκηνή παρουσιάστηκαν δυο επιτυχημένες εφαρμογές τεχνολογιών της Siemens σε πελάτες που εμπιστεύτηκαν τη Siemens, επενδύοντας στις λύσεις της. To πρώτο case αφορούσε στη στρατηγική συνεργασία που πραγματοποίησε η Siemens με την PRODEA Investments, με στόχο την ενίσχυση έξυπνων και βιώσιμων κτηρίων στην Ελλάδα, μέσω του Building X, της σουίτας έξυπνων κτηρίων που είναι ανοιχτή, δια-λειτουργική και πλήρως βασισμένη στο cloud. H PRODEA, είναι η πρώτη εταιρεία real estate στην Ελλάδα που επένδυσε στο Building X, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων της. Ο Rahul Chillar, Senior Vice President and Head of Building X, Siemens AG βρέθηκε στη σκηνή με τον Θανάση Καραγιάννη, Chief Investment Officer, PRODEA Investments, όπου μαζί παρουσίασαν την επιτυχημένη αυτή συνεργασία.

Η δεύτερη εφαρμογή παρουσιάστηκε από τον Δρ. Βασίλη Χατζίκο, από κοινού με την CEO του Ομίλου Ravago, Κλαίρη Ροντήρη. Σε αυτή την περίπτωση αξιοποιήθηκε η λύση του digital twin ενός αναδευτήρα, απαραίτητου για τις απαιτητικές διαδικασίες παραγωγής της Ravago Hellas. Στόχος η μείωση της ενέργειας και του χρόνου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, καθώς και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών.

Tech Corners με τεχνολογίες που μας φέρνουν πιο κοντά στο αύριο

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες της Siemens σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, όπου οι tech experts της εταιρείας ενημέρωναν για τάσεις και λύσεις όπως η προσημείωση και τα ψηφιακά δίδυμα, εφαρμογές για βιώσιμα κτήρια και δίκτυα, πλατφόρμες προγραμματισμού low code, ενώ δεσπόζουσα θέση κατείχε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο αφιερωμένο στο industrial metaverse. "

