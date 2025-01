Η τελευταία ανάλυση της Kaspersky για τις 25 πιο διαδεδομένες υπηρεσίες διαδικτυακής παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών της Google, της New Relic και της Microsoft, αποκάλυψε πάνω από 38 δισεκατομμύρια περιστατικά συλλογής δεδομένων συμπεριφοράς χρηστών από web trackers το 2024, με μέσο όρο ένα εκατομμύριο ανιχνεύσεις κάθε μέρα.

Η παρακολούθηση ιστού περιλαμβάνει τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων για τη διαδικτυακή συμπεριφορά των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία, αριθμό επισκέψεων σε ιστότοπους, χρόνο παραμονής στις σελίδες και αλληλεπιδράσεις όπως τα κλικ, τα scrolls και οι κινήσεις του ποντικιού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή θερμικών χαρτών και άλλων χρήσιμων αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις πληροφορίες αυτές για την εξατομίκευση της εμπειρίας των χρηστών, την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους, την πιο αποτελεσματική στόχευση διαφημίσεων και την εκτίμηση της απόδοσης των διαδικτυακών υπηρεσιών τους.

Τα προϊόντα της Kaspersky διαθέτουν τη λειτουργία Do Not Track (DNT) που αποκλείει στοιχεία σχεδιασμένα για να παρακολουθούν τη δραστηριότητα του χρήστη σε ιστότοπους. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στην Kaspersky να αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση συλλογής δεδομένων από web trackers. Για να γίνει αυτή η εκτίμηση, οι ειδικοί της Kaspersky ανέλυσαν τις 25 πιο διαδεδομένες υπηρεσίες παρακολούθησης. Αυτές περιλαμβάνουν τις εξής τέσσερις από την Alphabet Inc.: Google Display & Video 360, Google Analytics, Google AdSense και YouTube Analytics. Περιλαμβάνουν επίσης υπηρεσίες από τη New Relic και τη Microsoft, συμπεριλαμβανομένου του Bing και άλλων πλατφορμών παρακολούθησης της Microsoft. Η ανάλυσή τους αποκάλυψε ότι εντοπίστηκαν 38.725.551.855 περιστατικά συλλογής δεδομένων σε έναν χρόνο, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024, με τους χρήστες να κοινοποιούν δεδομένα τους περίπου 1.060.974 φορές την ημέρα.

Στην έκθεση γίνεται ανάλυση της χρήσης διάφορων υπηρεσιών παρακολούθησης ανά περιοχή. Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

Το Google Display & Video 360 έρχεται πρώτο μεταξύ των κορυφαίων 25 συστημάτων παρακολούθησης στην Ασία. Στη Νότια Ασία, αντιπροσώπευσε το 25,47% των περιστατικών πυροδότησης DNT, ενώ στην Ανατολική Ασία το ποσοστό ήταν 24,45%. Το χαμηλότερο ποσοστό, συγκεκριμένα 8,38%, εντοπίστηκε στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), όπου τα τοπικά συστήματα παρακολούθησης είναι πιο διαδεδομένα.

Το Google Analytics, που παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών και λέξεις-κλειδιά για τη βελτιστοποίηση της επισκεψιμότητας και της απόδοσης των ιστοσελίδων, παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό στη Λατινική Αμερική (14,89%), με δεύτερη τη Μέση Ανατολή (14,12%).

Τα trackers του Google AdSense επικρατούν στη Μέση Ανατολή (6,91%) και τη Νότια Ασία (6,85%), με τα μικρότερα ποσοστά στην Ωκεανία (3,76%) και την ΚΑΚ (2,30%).

Η παρουσία αυτών των συστημάτων παρακολούθησης έχει αυξηθεί σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Ενώ ορισμένα συστήματα παρουσίασαν μειώσεις σε συγκεκριμένους τομείς, κάποια άλλα επεκτάθηκαν, αλλά όλα ανήκουν στην Google. Αυτό επισημαίνει τη γενικευμένη παρακολούθηση χρηστών της Google, που υπερβαίνει κατά πολύ κάθε άλλη εταιρεία.

Το YouTube Analytics έχει το υψηλότερο ποσοστό στη Νότια Ασία (12,71%) και τη Μέση Ανατολή (12,30%) και το χαμηλότερο στην Ευρώπη (5,65%) και τη Βόρεια Αμερική (4,56%).

Τα trackers της Microsoft παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μερίδιό τους στη Λατινική Αμερική (3,38%) και το μικρότερο στην ΚΑΚ (0,68%).

Τα trackers του Bing παρουσιάζουν αξιοσημείωτη δραστηριότητα στην Αφρική (8,46%), με τη μικρότερη παρουσία τους να καταγράφεται στην ΚΑΚ (0,77%).

Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Ρωσία, όπου οι τοπικές υπηρεσίες διαδικτύου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, τα περιφερειακά συστήματα παρακολούθησης όχι μόνο κατατάσσονται στα κορυφαία 25, αλλά μερικές φορές ξεπερνούν τους παγκόσμιους ανταγωνιστές.

«Παρόλο που οι 25 κορυφαίες υπηρεσίες παρακολούθησης δείχνουν ότι η συλλογή δεδομένων δεν περιορίζεται σε λίγες μόνο εταιρείες, όσο περισσότεροι οργανισμοί αποθηκεύουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες μας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος παραβιάσεων. Ωστόσο, με το μεγαλύτερο μέρος της παρακολούθησης να πραγματοποιείται από tech giants, έχουν ισχυρό κίνητρο να προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών και να διαφυλάξουν τη φήμη τους. Εν τέλει όμως, οι ίδιοι οι χρήστες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων τους, έχοντας επίγνωση για τις πλατφόρμες στις οποίες αλληλεπιδρούν και λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία του απορρήτου τους», σχολιάζει η Anna Larkina, ειδικός ασφάλειας και απορρήτου στην Kaspersky.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα web trackers το 2024 επισκεφτείτε τον ιστότοπο Securelist.com.

