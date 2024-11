Με γνώμονα το όραμα της για συνεχή εξέλιξη, η Grant Thornton διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το Future Unfold, τον θεσμό που φέρνει το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα, δημιουργώντας έναν δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο διάλογο γύρω από την καινοτομία, την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με κεντρικό θέμα: “What unfolds when AI meets purpose?” συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους από την επιχειρηματική και τεχνολογική κοινότητα της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το Future Unfold αποτελεί πλέον τον θεσμό όπου η καρδιά της εγχώριας επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής εξέλιξης χτυπάει πιο δυνατά από ποτέ, ενισχύοντας συνεχώς μία κοινότητα διαλόγου που διερευνά τις προκλήσεις και τις προοπτικές της τεχνολογικής καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια του φετινού Future Unfold, οι ομιλητές θα αναλύσουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, τις δυνατότητες της αυτοματοποίησης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον εταιρικό μετασχηματισμό, ενώ θα συζητήσουν για λύσεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν στη ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει και φέτος μια πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου και δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας και την ενδυνάμωση της ψηφιακής κουλτούρας στην Ελλάδα.

Μέσω του Future Unfold, η Grant Thornton συνεχίζει να ενσαρκώνει το όραμά της για την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και να υλοποιεί πρωτοβουλίες που θέτουν τη βάση για ένα αύριο καινοτομίας και επιχειρηματικής εξέλιξης, το οποίο θα οδηγήσει με επιτυχία το εγχώριο επιχειρείν στο επίκεντρο της νέας τεχνολογικής εποχής.

Πρόγραμμα

18:30 | Opening Address

Βασίλης Καζάς - Διευθύνων Σύμβουλος, Grant Thornton

18:40 | Plenary Talk: "Where AI Meets Art: Exploring the Creative Connection"

Danilo Grande - Συνιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής Western Area LedPulse technologies

18:50 | Grant Thornton Survey: "Technology & Beyond: The impact of AI"

Γεώργιος Δουκίδης - Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

19:00 | Expert panel: “AI in Focus: Shaping tomorrow through Innovation”

Μιχάλης Μπλέτσας - Διευθυντής Υπολογιστικών Συστημάτων, MIT Media Lab & Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Στέλλα Αγγελοπούλου - Partner, Head of Technology, Grant Thornton

19:30 | Expert panel: “Business Challenges in an Era of Global Disruptive Technological Transformation”

Δημήτρης Παπαστεργίου - Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σπύρος Θεοδωρόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος, Bespoke SGA Holdings & Πρόεδρος, ΣΕΒ

20:00 | Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την Τεχνολογία, την Ανάπτυξη και την Oικονομική Πολιτική στην Ελλάδα

Κυριάκος Μητσοτάκης - Πρωθυπουργός της Ελλάδας

Δρ. Νικόλαος Καραμούζης - Πρόεδρος, Grant Thornton Consulting

Βασίλης Καζάς - Διευθύνων Σύμβουλος, Grant Thornton

