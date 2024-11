Το Slush, όντας η σημαντικότερη εκδήλωση καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ευρώπη, συγκέντρωσε φέτος πάνω από 13.000 υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 5.500 ιδρυτές και 3.300 επενδυτές, προσφέροντας ευκαιρίες για δικτύωση και ανταλλαγή γνώσης. Στο περιβάλλον αυτό η ελληνική αποστολή είχε τη μοναδική ευκαιρία να αναδείξει τη χώρα μας ως αναδυόμενο κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Στην αποστολή, η οποία πέταξε με charter πτήση της AEGEAN από την Ελλάδα, συμμετείχαν συνολικά 100 άτομα (2 Υπουργοί, 30 ελληνικές startups, 32 Έλληνες investors, και αρκετοί θεσμικοί αξιωματούχοι και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων). Μεταξύ άλλων το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Ιδιοκτήτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ομίλου Phāea Resorts και Πρόεδρος της Endeavor Greece, Κωστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου, ο Partner της Threshold Ventures και Αντιπρόεδρος της Endeavor Greece, Ανδρέας Σταυρόπουλος, υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, η Ιδρύτρια της Tunic Pay και Endeavor Entrepreneur, Νίκη Γουλιμή, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Skroutz, Γιώργος Χατζηγεωργίου, ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Gigaroxx και Endeavor Entrepreneur, Αργύρης Κανινής, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Spotawheel, Χάρης Αρβανίτης, ο ιδρυτής των Google Maps & επενδυτής, Lars Rasmussen, καθώς και εκπρόσωποι από όλα τα Ελληνικά VCs αλλά και την ελληνική έρευνα όπως ο Γιώργος Νούνεσης, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και ο Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Στην επιτυχημένη οργάνωση και διεξαγωγή της Ελληνικής Αποστολής στο Ελσίνκι, συνέβαλε και η πρωτοπόρα εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας, ICEYE, η οποία αποτέλεσε σημαντικό συνεργάτη της αποστολής της Endeavor.

«Πρώτη φορά ερχόμαστε στο Slush και μάλιστα με μια τόσο δυνατή αποστολή. Στηρίζουμε εμπράκτως την εξωστρέφεια του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας, που πετυχαίνει σπουδαία πράγματα σε τομείς, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η διαχείριση δεδομένων. Συγχρόνως, αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλους πρωτοπόρους φορείς», τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την τοποθέτησή του στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο της ελληνικής αποστολής στο ετήσιο συνέδριο Slush για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι Κύριες Δραστηριότητες της Ελληνικής Αποστολής περιλάμβαναν:

● Tech Policy breakfast με συμμετοχή 30 πολιτικών ηγετών μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, το οποίο διοργάνωσαν το Slush και η Index Ventures.

● Υποδοχή της Ελληνικής Αποστολής από την Πρέσβη της Ελλάδας στη Φινλανδία, κα Ναταλία Μαρία Καραγεώργου, με συμμετοχή του Δημάρχου του Ελσίνκι, Juhana Vartiainen, του Υπουργού Οικονομικών Υποθέσεων της Φινλανδίας, Wille Rydman και άλλων αξιωματούχων της Φινλανδικής Κυβέρνησης.

● Συμμετοχή στο Slush με περίπτερο της αποστολής και της Endeavor Greece με βασικό μήνυμα “ We are an Innovation Nation ”, την πρώτη καμπάνια ανάδειξης της Ελλάδας ως προορισμό καινοτομίας, καθώς και 5 περίπτερα για startups προκειμένου να τους δοθεί ορατότητα και περισσότερες ευκαιρίες για την επιτυχή διεξαγωγή συζητήσεων.