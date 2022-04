Γκάνος: Πρωταθλητής το ελληνικό real estate στις άμεσες ξένες επενδύσεις

Στην πορεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων μετά την 10ετη οικονομική κρίση αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Alpha Real Estate Management and Investments Γιάννης Γκάνος, από το πάνελ “On the future of the NPL’s Portfolios and REOs deals” στο 7ο Delphi Economic Forum.