Σύμφωνα με την Θεοδώρα Βλασσοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της AtticaBank Properties, αυτή τη στιγμή γίνονται επενδύσεις στο περιβάλλον της επαναχρησιμοποίησης κτιρίων αλλά με άλλα κριτήρια. «Υπάρχουν τα ακίνητα που περιμένουν επαναχρησιμοποίηση και περιμένουν να βρεθεί η χρηματοδότηση. Οι τράπεζες είναι αυτές που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο» τόνισε η κυρία Βλασσοπούλου, χαρακτηρίζοντας κομβικό τον ρόλο των εταιρειών διαχείρισης περιουσίας. Υποστήριξε ότι όσο η στρατηγική της επαναχρησιμοποίησης κερδίζει έδαφος, τόσο η χρηματοδότηση θα αυξάνεται, προσθέτοντας ότι το σχέδιο της πολιτείας για φθηνότερη και προσιτή κατοικία κινείται στη σωστή κατεύθυνση.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που συντόνισε ο Αλέξανδρος Βασιλείου, Chief Valuer and Development Officer, της AtticaBank Properties, ο Αντώνιος Ροβολής, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα ήδη υπάρχουν χώροι που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς από αυτούς που φτιάχτηκαν, όπως το πανεπιστήμιο Θεσσαλία, που παλιά ήταν καπνεργοστάσιο. «Μεγαλώνοντας οι πόλεις καταπίνουν τις πρώτες βιομηχανικές περιοχές, με αποτέλεσμα πλέον αυτές οι περιοχές να είναι μέσα στην πόλη και οι βιομηχανίες να φεύγουν προς τα έξω» προσέθεσε ο κ. Ροβολής



Ο Δημήτρης Μανουσάκης, Managing Partner, KENTRIKI and International Associate of Savills, υποστήριξε ότι η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος τάσεων επαναχρησιμοποίησης, υλοποιώντας αρκετά τέτοια έργα. «Στην Ελλάδα προχωρήσουμε με λίγο πιο δειλά βήματα γιατί δεν πιστεύαμε ότι ένα βιομηχανικό κτίριο μπορούσε να προσφέρει όλες αυτές τις δυνατότητες» είπε ο κ. Μανουσάκης. Έφερε ως πετυχημένο παράδειγμα του Adaptive reuse τις πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Παπαστράτου στον Πειραιά, λέγοντας ότι η επίδραση στην περιοχή είναι πολύ θετική, με την ανάπτυξη πολλών νέων χρήσεων.



Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τσοκακτσίδης, Διευθύνων σύμβουλος της Pointers Property Services και στέλεχος της Samaras & Partners Group of Companies ανέλυσε τα πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης, λέγοντας ότι μπορεί να έχει εφαρμογές τόσο σε ιδιωτικές επενδύσεις όσο και σε επίπεδο δημοσίου. Τα πλεονεκτήματα έγκεινται στην αξιοποίηση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, τη μείωση του κόστους χρήσης υλικών, την ταχύτερη αποπεράτωση του έργου, το χαμηλότερο κόστος κτήσης ενός ακινήτου και την επέκταση της διάρκειας ζωής των ακινήτων. «Με αυτή την τεχνική έχουμε την ευελιξία να πάρουμε ξεπερασμένα ακίνητα και να τα μετατρέψουμε σε νέα, που προσφέρουν τα οφέλη τους σε όλους. Έχουμε λιγότερα απόβλητα λόγω μη κατεδάφισης και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας καθώς δεν παράγονται νέα υλικά. Ωστόσο υπάρχουν και αρνητικά, όπως το υψηλό κόστος αποκατάστασης» προσέθεσε ο κ. Τσοκακτσίδης.