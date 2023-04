Την υπογραφή συμφωνίας μίσθωσης χώρων με τον όμιλο INDITEX ανακοίνωσε η PIRAEUS TOWER Α.Ε.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ο Πύργος του Πειραιά, αρχιτεκτονικό τοπόσημο στην αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στην καρδιά του μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της Ευρώπης, πρόκειται να υποδεχτεί ως anchor tenant την INDITEX, έναν από τους κορυφαίους ομίλους μόδας στον κόσμο.

Ο όμιλος, που ξεκίνησε το 1975 με το πρώτο κατάστημα Zara στην Corunia, δραστηριοποιείται πλέον σε 216 χώρες, έχοντας συνολικά πάνω από 6.700 καταστήματα, ενώ στην Ελλάδα διαθέτει 7 αλυσίδες: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho και Zara Home.

Η συμφωνία αφορά στη μίσθωση καταστήματος συνολικής εκμισθούμενης επιφάνειας 5.850 τ.μ., που θα καταλαμβάνει χώρους από το ισόγειο έως και τον 2ο όροφο, για χρήση Zara και Zara Home.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Πύργος Πειραιά πρόκειται να φιλοξενήσει έναν από τους κολοσσούς διανομής μόδας της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας αγοράς. Η νέα αυτή άφιξη στον πρώτο πράσινο πιστοποιημένο ουρανοξύστη της χώρας θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τον Πειραιά ενισχύοντας την αγοραστική κίνηση της περιοχής και ενδυναμώνοντας την τοπική απασχόληση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Piraeus Tower και DIMAND, Δημήτρης Ανδριόπουλος.

Το εμβληματικό ορόσημο της πόλης του Πειραιά με την απέραντη θέα, θα αντιπροσωπεύει τις πιο καινοτόμες, τελευταίας τεχνολογίας, πράσινες πρακτικές. Πρότυπο βιώσιμου σχεδιασμού, το ανακαινισμένο κτήριο των 34.600 τ.μ. πρόκειται να πιστοποιηθεί με την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές σύστημα αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) αλλά και με την πιστοποίηση WELL (WELL Building Standard) που επικεντρώνεται στην υγεία, ευεξία και παραγωγικότητα των χρηστών του κτηρίου.

