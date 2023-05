Noval Property: Oυσιαστικής σημασίας τα βιώσιμα κτίρια στην αστική ανάπλαση

Η Noval Property συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Delphi Economic Forum VIII, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 29 Απριλίου στους Δελφούς. Στο Forum που αποτέλεσε πόλο έλξης για την διεθνή και εγχώρια επιχειρηματική και πολιτική κοινότητα, τηNoval Property εκπροσώπησε ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, συμμετέχοντας σε πάνελ με θέμα «Transforming our Cities. Paving the Way Towards Urban Regeneration & Sustainable Buildings», μαζί με τον κ. David Nelson, Senior Executive Partner Head of Design της Foster + Partners στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον κ. Παναγιώτη Σκιαδά, Senior Sustainability Director της Viohalco. Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Μαριάννα Σκυλακάκη, εκδότρια και αρχισυντάκτρια της αθηΝΕΑ.