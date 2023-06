Στις προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακινήτων εν μέσω της πράσινης μετάβασης και της υιοθέτησης των κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις αφιερώθηκε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβάλλον» που διοργανώνει η Enigma Media Group στο Ίδρυμα Ευγενίδου, σήμερα Τρίτη 1 Ιουνίου 2023. Τον συντονισμό και την παρουσίαση του συνεδρίου ανέλαβε η δημοσιογράφος κ. Μαρία Νικόλτσιου.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Δελεβέγκο, ο CHIEF RISK & COMPLIANCE OFFICER της NOVAL PROPERTY, κ. Γιώργος Καραπαναγιώτης αναφέρθηκε εκτενώς στις διαφορετικές προκλήσεις που βρίσκονται κάτω «από την ομπρέλα της βιωσιμότητας» για τις εταιρείες. Αναφερόμενος στο το ειδικό βάρος που έχει πλέον η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις και, δη, από εκείνες του κλάδου των ακινήτων σημείωσε πως αποτελούν ένα καθοριστικό εργαλείο προκειμένου να μπορεί να αποδείξει η κάθε εταιρεία τη βελτιούμενη απόδοσή της στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής της προκειμένου να διεκδικήσει επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Υπογράμμισε, εντούτοις, πως το πλαίσιο του ESG βρίσκεται ακόμα σε νηπιακή περίοδο τονίζοντας την ανάγκη συνεργασιών για τη δημιουργία ενός συνεπούς και βέλτιστου συστήματος.

«Η εταιρεία έχει στο επίκεντρο της λειτουργίας της τη βιωσιμότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραπαναγιώτης και ανέφερε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η NOVAL PROPERTY στην κατεύθυνση αυτή, με κεντρική τη δημιουργία περιβαλλοντικά βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιεί βιοκλιματικό σχεδιασμό, ανακυκλώσιμα υλικά και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στην κατασκευή και αναβάθμιση των κτηρίων που διαχειρίζεται καθώς όπως υπογράμμισε, τα κτήρια είναι υπεύθυνα για το 40% των συνολικών εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου. «Επιχειρούμε με έναν τρόπο που θέλει να δείξει το σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον για προστιθέμενη πολλαπλασιαστική αξία για την κοινωνία, τους μετόχους, τους επενδυτές και τους εργαζομένους μας» υπογράμμισε.



Η κ. Λύδα Μοδιάνο ιδρύτρια και Αdvisory Board Member της “Wide Strategy” αναφέρθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ή πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στον δυτικό κόσμο σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τόνισε πως «καμία νομοθεσία δε δημιουργείται στο κενό. Προκύπτει από ζυμώσεις ομάδων και μετά από συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών». Αναφερόμενη στα μυστικά επιτυχίας της στρατηγικής βιωσιμότητας από τις επιχειρήσεις ανέφερε την ανάγκη να υπάρχει:

Πραγματική βούληση βελτίωσης της εταιρείας. Ειδική αναφορά έκανε στο ρόλο της ηγεσίας που οφείλει να έχει στόχο τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και όχι το άμεσο όφελος και να έχει κατανόηση πως αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα που προϋποθέτει κοινή λογική και συνεργασία πολλών τμημάτων

Μετρήσιμη δέσμευση που προϋποθέτει και ένα μίνιμουμ σύστημα διακυβέρνησης

Διαφάνεια

Η κ. Λιάνα Σταθοπούλου, Εσωτερικός Ελεγκτής – Οικονομολόγος αφιέρωσε την παρέμβασή της στο πώς ενσωματώνουν οι εταιρείες τα πρότυπα ESG και στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπε, στην Ελλάδα η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μία πραγματική πρόκληση ιδίως για τις μικρομεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με μελέτη της ICAP το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρούν τη βιώσιμη ανάπτυξη σημαντική αλλά μόλις μία στις τρεις προωθεί σε περιορισμένο βαθμό δράσεις ESG. Ανάμεσα στα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες στην προσπάθεια υιοθέτησης των κριτηρίων αυτών είναι το κόστος των απαραίτητων παρεμβάσεων και οι οικονομικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση, η μη επαρκής γνώση, η έλλειψη εθνικού ρυθμιστικό πλαισίου, η γραφειοκρατία, το μέγεθος επιχείρησης και η έλλειψη υπολογισμού και μέτρησης αποτελεσμάτων.

Από την πλευρά της η κ. Ράνια Ασσαριωτάκη, Senior Manager, Sustainability Office of Public Affairs, The American College of Greece αναφέρθηκε στον ρόλο των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως είπε το Αμερικανικό Κολλέγιο έχει υιοθετήσει μία ολιστική προσέγγιση σε εθελοντική βάση καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση τέτοιων πρακτικών κάνοντας αναφορά στις δράσεις που υλοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ανέφερε πως αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που έχει διοικητική θέση για την βιώσιμη ανάπτυξη και υπογράμμισε πως εκτός των περιβαλλοντικών δράσεων που υιοθετεί, κεντρικός στόχος του ιδρύματος είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους χωρίς αποκλεισμούς και η προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.

