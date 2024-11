Η Noval Property συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά στο κορυφαίο ετήσιο συνέδριο της Prodexpo. Βασικοί θεματικοί άξονες του φετινού συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ήταν η αναπτυξιακή δυναμική που προσθέτει η αγορά ακινήτων στην ελληνική οικονομία, καθώς και οι μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου, ιδιαίτερα ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τη Noval Property εκπροσώπησαν ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος και η κα. Τζένη Μουρούσια, Chief Investment Officer.

Ο κ. Καπετανάκος, μαζί με άλλους διακεκριμένους ομιλητές, συμμετείχε στο εναρκτήριο πάνελ του συνεδρίου με τίτλο: “Is the real estate market the driving force for the Greek economy?”. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει σε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων η ύπαρξη ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου υψηλής ποιότητας, καθώς και η ανάπτυξη περιβαλλοντικά πιστοποιημένων ακινήτων.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «στη Noval Property δραστηριοποιούμαστε σε διάφορους τομείς, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε εκείνους που παρουσιάζουν πολλά υποσχόμενες προοπτικές. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον κύκλο ζωής του κάθε κτηρίου και έχουμε ως στόχο οι επενδύσεις μας να είναι ανθεκτικές, διαχρονικές και ευέλικτες».

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της διαρκούς ανάπτυξης με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την ανταποδοτικότητα στις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνοντας πως «η αγορά κατευθύνεται προς τα λειτουργικά απεξαρτημένα κτήρια, χαμηλού αποτυπώματος σε άνθρακα. Οφείλουμε να ακολουθούμε αυτές τις τάσεις και να εξελισσόμαστε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμοκαι, ήδη, ανακατασκευάζουμε ένα καινοτόμο κτήριο γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας, που θα έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα κατά τη λειτουργία του στην Ελλάδα».

Παράλληλα, ο κ. Καπετανάκος στάθηκε στη σημαντικότητα τηςισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, ιδιαίτερα στην εποχή που διανύουμε λόγω των προκλήσεων που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες λαμβάνοντας υπόψη το γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον.

Η κ. Μουρούσια, συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο: “Green Logistics. Why Does It Matter?” μαζί με στελέχη από τον χώρο του real estate, όπου για πρώτη φορά στο συνέδριο αυτό συζητήθηκε η σημασία των «πράσινων» logistics. Η κ. Μουρούσια στάθηκε στο γεγονός ότι η ζήτηση για αποθήκες είναι εξαιρετικά υψηλή και γι’ αυτόν τον λόγο, προς το παρόν, το ύψος του μισθώματος δεν καθορίζεται ακόμα από την ύπαρξη πιστοποίησης, αφού δεν υπάρχει μεγάλο διαθέσιμο απόθεμα πιστοποιημένων πράσινων αποθηκών.

Ως απόδειξη της έντονα αυξημένης ζήτησης ανέφερε ότι το κτήριο logistics που αναπτύσσει η Noval Property στη Μάνδρα Αττικής, το οποίο με την ολοκλήρωσή του εντός του έτους στοχεύει σε πιστοποίηση LEED Gold, έχει ήδη μισθωθεί από την αρχή της κατασκευής του. Μάλιστα τόνισε ότι «βασική προϋπόθεση επιλογής μισθωτή είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας καιόχι μόνο τα οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, ο χρήστης δεσμεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, να λειτουργεί βάσει βιώσιμων πρακτικών, όπως είναι η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών οχημάτων, η προαγωγή της ανακύκλωσης, αλλά και η σωστή διαχείριση των αποβλήτων».

