Αγορά εργασίας: 70% του πληθυσμού έχει υποστεί «psychological check out»

«Feel the rhythm… Let’s make it happen» ήταν ο τίτλος της άκρως... ρυθμικής τοποθέτησης του Δρ Σάββα Τρίχα, PhD Human Resources Management & Marketing στο 20ο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece, το οποίο λαμβάνει χώρα σήμερα 3 Νοεμβρίου 2022 στο Μέγαρο Μουσικής με κεντρικό θέμα «Feel the Rhythm».