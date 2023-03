Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πάνο Τσακλόγλου, η Υπουργική Απόφαση για την επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Σύμφωνα με την απόφαση, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Κίμων Βολίκας, ο οποίος προσλαμβάνεται από το ΤΕΚΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έξι (6) ετών με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου διεξήχθη μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με την υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου προσλήψεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου διενήργησε συνεντεύξεις και αξιολόγησε τους υποψήφιους με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια όπως αυτά προσδιορίσθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, δήλωσε: «Μέσα από μία διαδικασία επιλογής με ισχυρά εχέγγυα διαφάνειας και αξιοκρατίας, ο Κίμων Βολίκας αναλαμβάνει καθήκοντα ως πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Η επιλογή του κ. Βολίκα βασίστηκε στην καταλληλότητα και την επαγγελματική εμπειρία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4826/2021 "Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά". Ο κ. Βολίκας είναι ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, υψηλής κατάρτισης, με πλούσια επαγγελματική εμπειρία. Η μακρόχρονη διαδρομή του στη διαχείριση θεσμικών κεφαλαίων, η επιτυχής θητεία του σε στρατηγικές, θεσμικές και διευθυντικές θέσεις και η εμπειρία του στην διοίκηση, οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελούν εχέγγυο για την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του ΤΕΚΑ προς όφελος των ασφαλισμένων του Ταμείου.

Η δημιουργία του ΤΕΚΑ αποτελεί μία μεταρρύθμιση κομβικής σημασίας για την επικουρική ασφάλιση των νέων στη χώρα μας. Η αλλαγή της αρχιτεκτονικής της επικουρικής ασφάλισης που εισάγεται με το ΤΕΚΑ συνδυάζει τις βέλτιστες πρακτικές των πιο πετυχημένων ευρωπαϊκών κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων και ενισχύει τη διαφάνεια, εξασφαλίζοντας υψηλότερες επικουρικές συντάξεις για τους μελλοντικούς συνταξιούχους ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Εύχομαι στον κ. Βολίκα κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και στο έργο που καλείται να επιτελέσει».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ, Νικόλαος Τεσσαρομάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση για την επιλογή του πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΕΚΑ:

«Η επιλογή του κ. Βολίκα, στελέχους της αγοράς με μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στο χώρο της θεσμικής διαχείρισης, στην θέση του πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΕΚΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην στελέχωση του ΤΕΚΑ. Η επιλογή έγινε μέσα από μια δομημένη και αξιοκρατική διαδικασία, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός πρωτοποριακού θεσμού στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης για τα Ελληνικά δεδομένα. Ο κ. Βολίκας κατείχε για πολλά χρόνια θέσεις ευθύνης και έχει πλούσια εμπειρία τόσο στην διοίκηση οργανισμών όσο και στην διαχείριση χαρτοφυλακίων. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΚΑ εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία στον κ. Βολίκα στο σημαντικό και απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει.».

Σύντομο βιογραφικό

Ο Κίμων Βολίκας είναι διαχειριστής επενδύσεων με εμπειρία 30 ετών στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και 24 ετών ως Διευθύνων Σύμβουλος εταιρειών διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τρεις (3) διαδοχικές θητείες και μέλος των ΔΣ του Χρηματιστήριου Αθηνών και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Από το 2014 είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Economics and Banking από το University of Wales της Μεγάλης Βρετανίας.