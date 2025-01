Με στόχο τη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού και βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος, η EY Ελλάδος συμμετείχε ως Πλατινένιος Χορηγός στο 3ο Wellbeingr Forum 2024, για τρίτη χρονιά, και με σημαντικές εισηγήσεις από στελέχη της.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η EY πρωτοστατεί σταθερά στην προώθηση της ευημερίας στον εργασιακό χώρο, θέτοντας τους ανθρώπους της στο επίκεντρο, με πρωτοβουλίες που καλύπτουν τη σωματική και ψυχική υγεία και προωθούν την εναρμόνιση επαγγελματικής, κοινωνικής και προσωπικής ζωής.

Η μετάβαση σε ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον

Στο πλαίσιο του κύκλου συζήτησης με θέμα «Wellbeing@Work: Διεθνείς Στρατηγικές και Ελληνική Πραγματικότητα», η κυρία Ιωάννα Φαναριώτη, Talent Director της EY Ελλάδος και της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνομίλησε με τον κ. Νίκο Μηλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Zinta Podniece, Policy Analyst της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και την κυρία Καλλιόπη Καλαϊτζή, Ιατρό και Ιδρύτρια και Διευθύντρια της The Longevity & Wellbeing Clinic. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θωρακίζει και προάγει την ψυχική υγεία, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την υλοποίηση βιώσιμων πρωτοβουλιών. Αναλύθηκαν οι θεσμικές διαστάσεις και οι ευρωπαϊκές στρατηγικές πρόληψης ψυχοκοινωνικών κινδύνων, ενώ τονίστηκε, επίσης, η σημασία της υγιούς μακροβιότητας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των εργαζόμενων ως μακροπρόθεσμη επένδυση που μειώνει τα κόστη των συστημάτων υγείας και ενισχύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Στην τοποθέτησή της, η κυρία Φαναριώτη, τόνισε ότι, από το 2022, η EY έχει διπλασιάσει τον χρόνο και τις προσπάθειες που επενδύει για την ενίσχυση της ευημερίας στον εργασιακό χώρο, μέσω της καθολικής συμμετοχής των ανθρώπων της και οργανωμένων πρωτοβουλιών με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων και διακεκριμένων συμβούλων. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πρακτικών δομών και διαδικασιών που ενισχύουν την ψυχολογική ασφάλεια, με τον δείκτη ικανοποίησης των ανθρώπων της EY να αυξάνεται διαρκώς, ενώ, παράλληλα, η διαρροή ταλέντων προς την αγορά έχει μειωθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι η ευημερία δεν είναι απλώς μια πολιτική ή ένας στόχος, αλλά μια διαρκής διαδικασία βελτίωσης, τόσο για τους εργοδότες, όσο και για τους εργαζόμενους. «Ωριμάζουμε σαν εργοδότες, ωριμάζουμε και σαν εργαζόμενοι», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η ΕΥ προωθεί την έννοια του self-leadership, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους της να αναλαμβάνουν την προσωπική τους ανάπτυξη με την υποστήριξη της εταιρείας. Σύμφωνα με την κυρία Φαναριώτη, για την ΕΥ, το wellbeing δεν αποτελεί απλώς ένα εταιρικό “buzzword”, αλλά έναν ζωντανό πυλώνα στρατηγικής, θεμελιώνοντας το εργασιακό περιβάλλον στην ουσιαστική ευημερία.

Ευημερία και παραγωγικότητα: Ένα αλληλένδετο πλαίσιο

Συνεχίζοντας, η θεματική ενότητα “Workplace Wellbeing: The Evidence We Cannot Ignore” έφερε στο προσκήνιο τη σημασία των ολιστικών προσεγγίσεων, μέσα από τη συζήτηση μεταξύ της κυρίας Ευτυχίας Κασελάκη, Partner της EY Ελλάδος, Organization, Change & People Leader, EY Private Leader, και της κυρίας Sarah Cunningham, Managing Director του World Wellbeing Movement.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η κυρία Κασελάκη παρουσίασε δεδομένα από την τελευταία έρευνα της EY Ελλάδος, της Hellas EAP και του Εργαστήριου Πειραματικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, που αναδεικνύουν τις προκλήσεις ψυχικής υγείας και ευεξίας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι, παρά το γεγονός πως για το 64% των εργαζόμενων η ψυχική υγεία αποτελεί τη βασική τους προτεραιότητα (από 44% το 2021), μόνο το 52% μπορούν να διαχειριστούν τα επίπεδα στρες που έχουν αποτελεσματικά, το 75% αντιμετωπίζουν θέματα θυμού, και το 46% των γυναικών ξεκινούν την ημέρα τους κουρασμένες – έναντι του 22% των ανδρών – ενώ μόνο το 37% νιώθουν κινητοποιημένοι και ευτυχείς με την εργασία τους, αποκαλύπτοντας ένα χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζόμενων και στις υφιστάμενες συνθήκες στους χώρους εργασίας.

Αναλύοντας περαιτέρω, η κυρία Κασελάκη έθεσε ένα σημαντικό πλαίσιο: η ευημερία και η παραγωγικότητα είναι αλληλένδετες – «δεν μπορείς να βελτιώσεις το ένα, χωρίς να επενδύσεις στο άλλο», όπως ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, επισημαίνοντας ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και πρακτικές, καταπολεμώντας κάθε μορφή διάκρισης, ειδικά σε ζητήματα φύλου και ηλικίας, με τη νευροδιαφορετικότητα να αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα σε αυτή τη διαδικασία. Ολοκληρώνοντας, η κυρία Κασελάκη έκανε μια σημαντική υπενθύμιση, ενόψει και των ανησυχιών που εγείρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ανθρώπινες ποιότητες, όπως η δημιουργικότητα, η ανθρώπινη σύνδεση και η καλοσύνη. Ανέδειξε, ακόμη, τη σημασία της διασύνδεσης του σκοπού και της υψηλής δέσμευσης των εργαζόμενων χωρίς “burnout”, μέσω της ανάπτυξης ενός ανθρωποκεντρικού οικοσυστήματος που καλλιεργεί το αίσθημα του «ανήκειν» (belonging) και υποστηρίζει τους κατάλληλους τρόπους εργασίας. Πρέπει να μάθουμε «πώς να επιτυγχάνουμε καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη, αγκαλιάζοντας τις δυνατότητες του GenAI και καλλιεργώντας μία κουλτούρα υψηλού συντονισμού και διασύνδεσης», τόνισε η κυρία Κασελάκη.

Η συμμετοχικότητα και το αίσθημα του «ανήκειν» ως παράγοντες της ευημερίας

Στην ενότητα «Αίσθηση Ικανοποίησης από την Εργασία: Πώς Επιτυγχάνεται μέσω της Συμμετοχικότητας των Εργαζομένων;», ο κ. Ευάγγελος Μάξιμος Σκοπελίτης, Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της EY Ελλάδος, συντόνισε μια ουσιαστική συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν η κυρία Αλεξάνδρα Πάλλη, Πρόεδρος του Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η κυρία Αγγελική Κοσμοπούλου, Story Strategist και ιδρύτρια του Storymentor, και ο κύριος Σωτήρης Πετρόπουλος, Co-founder του Higgs/Ethelon. Οι ομιλητές τόνισαν τη στρατηγική σημασία της εταιρικής ευθύνης ως κρίσιμου εργαλείου για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της σύνδεσης του οράματος της εταιρείας με τις αξίες των εργαζόμενων, με αυθεντικές, διαχρονικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αίσθηση του ανήκειν και της προσωπικής ικανοποίησης. Η ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων στις αποφάσεις για τις εταιρικές δράσεις αναδείχθηκε ως καταλυτικός παράγοντας για την ενίσχυση της δέσμευσης και της σύνδεσης με τον οργανισμό, οδηγώντας σε έναν πιο ισχυρό εργασιακό δεσμό και σε μακροπρόθεσμη ικανοποίηση.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Σκοπελίτης έθεσε επί τάπητος μία διάσταση που συχνά παραβλέπεται: το 46% των εργαζόμενων στην Ελλάδα αισθάνονται μοναξιά, παρά το γεγονός ότι δουλεύουν σε μεγάλες ομάδες, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, της Hellas EAP και του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η ουσία της ευημερίας δε βρίσκεται μόνο σε πολιτικές και συστήματα, αλλά και στις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσω της συλλογικής δράσης και της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η αίσθηση του «ανήκειν», σύμφωνα με τον κ. Σκοπελίτη, είναι αυτό που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στον εργαζόμενο και το εργασιακό του περιβάλλον, κάνοντας την εμπειρία της εργασίας πιο ουσιαστική.

Ως παράδειγμα, ο κύριος Σκοπελίτης, έφερε το πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης “EY Ripples”, με την ενεργή συμμετοχή 452 συναδέλφων της EY σε 46 εθελοντικές πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν πέρυσι στην Ελλάδα, έχοντας θετικό αντίκτυπο στις ζωές περισσότερων από 1,1 εκατομμυρίων συμπολιτών μας, που ενίσχυσαν όμως και το αίσθημα προσφοράς των εθελοντών.

