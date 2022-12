Η Νέα Υόρκη ήταν ο δεύτερος σταθμός της εκστρατείας διαλόγου με Έλληνες ομογενείς, που έχει ξεκινήσει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Μετά το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, όπου είχε συναντηθεί με επικεφαλής ομογενειακών οργανώσεων και είχε συζητήσει τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, που τους απασχολούν, ο κ. Πιτσιλής βρέθηκε στην αμερικανική πόλη, στο πλαίσιο του Capital Link - Invest in Greece Forum. Εκεί, συμμετείχε στο πάνελ, μετίτλο, “Updating the Diaspora on Greece’s Taxation & Customs System”.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία πάνω από 141.000 φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στις ΗΠΑ, έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα. Από αυτά, πάνω από 51.000 έχουν ελληνική υπηκοότητα και 87.000 έχουν αμερικανική υπηκοότητα. Τα φυσικά πρόσωπα αυτά πληρώνουν στην Ελλάδα φόρους ακίνητης περιουσίας και εισοδήματος που συνολικά ξεπερνούν τα 74 εκατομμύρια ετησίως.

Ο κ. Πιτσιλής έκανε αναφορά στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ, myAADE, myProperty, myCar και myDATA, μέσω των οποίων οι Έλληνες ομογενείς μπορούν να κάνουν εξ αποστάσεως, από τον υπολογιστή, την ταμπλέτα ή το κινητό τους τηλέφωνο, εκατοντάδες συναλλαγές με τις φορολογικές υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται η δική τους παρουσία ή πληρεξουσίου προσώπου σε οποιοδήποτε γραφείο της ΑΑΔΕ στην Ελλάδα.

Επιπλέον, προανήγγειλε ότι, από τον ερχόμενο Απρίλιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα δέχεται πληρωμές οφειλών και από κάρτες ξένων τραπεζών και ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 θα δημιουργηθεί ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στα ελληνικά και στα αγγλικά, αφιερωμένη στους Έλληνες του εξωτερικού.

Εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων, που παρακολούθησαν τη συζήτηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τον Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Ελληνικού Γραφείου στην Νέα Υόρκη, Νικόλαο Θωμόπουλο, έθεσαν μια σειρά αιτημάτων, τα οποία συγκεντρώθηκαν και θα απαντηθούν, το συντομότερο δυνατό, από τις αρμόδιες διευθύνσεις και υπηρεσίες της Αρχής.