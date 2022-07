Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην πόλη Γιουτζίν του Όρεγκον των Η.Π.Α. από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 24 Ιουλίου, με τη συμμετοχή σχεδόν 2.000 σπουδαίων αθλητών, από 200 διαφορετικές χώρες.

Εκεί οι Έλληνες πρωταθλητές μας θα δώσουν το παρών στη διοργάνωση, συνδράμοντας ουσιαστικά στην εθνική προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερες και περισσότερες διακρίσεις της χώρας μας.

«Σύμμαχος» σε αυτή την προσπάθεια 5 κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, της ελληνικής αποστολής, είναι η Εθνική Τράπεζα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου (άλμα εις μήκος), η Κατερίνα Στεφανίδη (άλμα επί κοντώ), ο Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία), η Σπυριδούλα Καρύδη (άλμα εις τριπλούν) και η Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός) ταξιδεύουν στο Όρεγκον, με σκοπό να κάνουν τα όνειρα τους, αλλά και τα όνειρα ενός ολόκληρου έθνους, πραγματικότητα.

Ακολουθεί το who is who των πρωταθλητών μας:

Μίλτος Τεντόγλου

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του στίβου παγκοσμίως.

Έχοντας μια πολύ σταθερή και διαρκώς ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει να κερδίσει όλες τις διοργανώσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εδώ και καιρό στο Νο1 της Παγκόσμιας Κατάταξης στο άλμα εις μήκος.

Το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο, μιας και είναι το μοναδικό χρυσό μετάλλιο που δεν έχει στη συλλογή του. Με βάση την απόδοσή του το τελευταίο διάστημα και το αήττητο σερί που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, τον χρίζουν αυτομάτως το απόλυτο φαβορί κατάκτησης του πολυπόθητου χρυσού μεταλλίου.

Ανήκει στην ομάδα που υποστηρίζει η Εθνική Τράπεζα από το 2022.

Κατερίνα Στεφανίδη

Η Ελληνίδα αθλήτρια, μέλος της ομάδας της Εθνικής Τράπεζας από το 2017, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αθλήτριες της χώρας μας στο στίβο διαχρονικά, με σημαντικές διακρίσεις σε όλες τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Η Χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο, μετά από μια δύσκολη χρονιά με κάποιους τραυματισμούς που την ταλαιπώρησαν, επανέρχεται δυναμικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, κυνηγώντας ακόμα μια φορά μια θέση στο βάθρο (μετά το χρυσό το 2017 και το χάλκινο το 2019).

Εάν το πετύχει, μπαίνει αυτομάτως σε ένα κλειστό club Ελλήνων αθλητών του στίβου με 3 μετάλλια, σε επίπεδο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου.

Χρήστος Φραντζεσκάκης

Ο Έλληνας πρωταθλητής από τα Χανιά συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου με πολλές ελπίδες για μια σημαντική διάκριση.

Αν και μόλις 22 χρονών έχει καταφέρει να εξελιχθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα και με τις βολές που έχει πετύχει βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση της Παγκόσμιας κατάταξης του αθλήματός του. Ο βασικός του στόχος είναι η πρόκριση στον τελικό και μετά όλα γίνονται.

Από το 2022 αποτελεί μέλος της ομάδας που στηρίζει η Εθνική Τράπεζα.

Σπυριδούλα Καρύδη

Με σταθερή παρουσία και διακρίσεις σχεδόν σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις μικρότερων ηλικιών, κατάφερε αν και μόλις 21 ετών να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της, έστω και την τελευταία στιγμή, στο εφετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου.

Με αυτή την συμμετοχή έχει την ευκαιρία να δοκιμαστεί δίπλα στις πιο σπουδαίες αθλήτριες του άλματος εις τριπλούν και παράλληλα να δείξει το ταλέντο της.

Από το 2022, απολαμβάνει την στήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Ελίνα Τζένγκο

Η νεαρή πρωταθλήτρια (γεννημένη το 2002) του ακοντισμού έχει καταφέρει σημαντικές διακρίσεις στις διοργανώσεις μικρότερων ηλικιών και πλέον έχει την ευκαιρία συμμετοχής της για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου.

Έχει καταφέρει να κάνει μέσα στο 2022 μια από τις καλύτερες επιδόσεις ρίψης του ακοντίου στον ανοιχτό στίβο, γεγονός που δημιουργεί ελπίδες για μια καλή διάκριση στη διοργάνωση.

Ανήκει στην ομάδα που υποστηρίζει η Εθνική Τράπεζα από το 2022.