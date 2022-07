Ξεκινάει νέο πιλοτικό πρόγραμμα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) σε δήμους

Οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων, (βάσει της απογραφής έτους 2011) καλούνται για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort».