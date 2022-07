Ελεύθερος αφέθηκε την Τρίτη (19/7) ο Σταύρος Νικόλας Νιάρχος, που κρατούνταν εδώ και έξι ημέρες από τις μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό.

Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος βρέθηκε στο στόχαστρο της υπηρεσίας πληροφοριών επειδή, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο, προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις που δρουν στα νοτιοανατολικά της χώρας.



Ο 33χρονος είχε συλληφθεί μαζί με έναν Κογκολέζο συνάδελφό του, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση.

Ποιος είναι ο Σταύρος Νικόλαος Νιάρχος



Ο 33χρονος εγγονός του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, γιος του Σπύρου Νιάρχου και της Δάφνης Γκίνες, έχει επιλέξει να ακολουθήσει διαφορετική πορεία από αυτή της οικογενειακής παράδοσης και εργάζεται ως δημοσιογράφος για τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker. Το ενδιαφέρον του βρίσκεται στην ερευνητική δημοσιογραφία, έχοντας ταξιδέψει για να καλύψει θέματα, μεταξύ άλλων, σε Κονγκό, Υεμένη, Ιαπωνία και Μπουργκίνα Φάσο, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε Guardian, Independent και Observer.

Μια από τις σημαντικότερες δουλειές του, είναι η πρόσφατη αποστολή του στην Ουκρανία, μετά την έναρξη της εισβολής των στρατευμάτων του Πούτιν, με τον ίδιο να ταξιδεύει στο Λβιβ και να καταγράφει, πέρα από την τραγική καθημερινότητα των αμάχων, τις προσπάθειες των Ουκρανών να περισώσουν από τους βομβαρδισμούς έργα τέχνης και πολιτισμού. Παράλληλα, παρουσίασε και τη δράση του ουκρανικού αντιστασιακού ραδιοφωνικού σταθμού Kraina FM.



Ο Νιάρχος πήγε στο Κονγκό για να κάνει ρεπορτάζ για την προστασία της φύσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, για λογαριασμό του περιοδικού The Nation, σύμφωνα με την επίσημη διαπίστευσή του.