Ο Ερευνητής Ιωάννης Κοκκινάκης και ο Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ρύπανση των καυσαερίων των πυραύλων εκτείνεται ψηλά στην ατμόσφαιρα της γης

Η δημοσίευση με τίτλο «Atmospheric Pollution from Rockets», που δημοσιεύτηκε από τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον Ερευνητή Ιωάννη Γ. Κοκκινάκη και τον Καθηγητή Δημήτρη Δρικάκη, έχει λάβει διεθνή προσοχή, καθώς συμβάλλει στο να κατανοήσουμεπώς οι εκπομπές καυσαερίων από τις εκτοξεύσεις διαστημικών πυραύλων αλλάζουν τη σύνθεσης της ατμόσφαιρας, επηρεάζοντας έτσι πιθανώς το κλίμα. Μέχρι στιγμής, η δημοσίευση έχει παρουσιαστεί σε 55 ειδησεογραφικά μέσα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των The Independent, Times, Daily Mail και Science Daily. Συζητήθηκε επίσης ευρέως στο Twitter, και ένα σχετικό δελτίο τύπου δημοσιεύτηκε από το δημοφιλές American Institute of Physics.

Η δημοσίευση πραγματεύεται τις επιδράσειςτων πυραύλων στην ατμοσφαιρική ρύπανση, μέσω προσομοιώσεων υπολογιστικής ρευστό δυναμικής υψηλής ανάλυσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μοντελοποιώντας τα καυσαέρια σε διαφορετικά ύψη κατά μήκος μιας τυπικής τροχιάς ενός σύγχρονουδιαστημικού πυραύλου που προορίζεται για τη μεταφορά ανθρώπων και ωφέλιμων φορτίων σε τροχιά γύρω από την Γη αλλά και πέρα ​​από αυτήν.

Στην δημοσίευσή τους, οι επιστήμονες Κοκκινάκης και Δρικάκης δείχνουν ότι η ρύπανση από πυραύλους δεν πρέπει να παραβλέπεται καθώς «οι συχνές εκτοξεύσεις πυραύλων θα μπορούσαν να έχουν σημαντική συσσωρευτική επίδραση στο κλίμα». Κατ’ ακρίβεια, υποστηρίζουν, πως η παραγωγή οξειδίων του αζώτου (NOx) λόγω της ανάμιξης του ατμοσφαιρικού οξυγόνου (O 2 ) και αζώτου (N 2 ) με τα υψηλής θερμοκρασίες καυσαέρια (>1000 °C) του πυραύλου, μπορεί να παραμείνει σημαντική σε υψόμετρα με ατμοσφαιρική πίεση περιβάλλοντοςακόμα και μικρότερης της πίεσης εξόδου από τα ακροφύσια του κινητήρα. Περαιτέρω, η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 )για κάθε χιλιόμετρο ανόδου στη μεσόσφαιρα είναι ισοδύναμη με εκείνη που περιέχεται σε26 km3 ατμοσφαιρικού αέρα στο ίδιο υψόμετρο, σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρονται στη δημοσίευση.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Καθηγητής Δρικάκης, Πρόεδρος του Τμήματος για τις Διεθνείς Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι εμπορικές εταιρείες πτήσεων, όπως η SpaceX, η Virgin Galactic και η New Shepard, καθώς και οι συνδεδεμένοι κατασκευαστές κινητήρων, θα λάβουν υπόψιν τους αυτές τις επιπτώσεις σε μελλοντικούς τους σχεδιασμούς».

Διαβάστε την πλήρη δημοσίευση εδώ https://www.unic.ac.cy/atmospheric-pollution-from-rockets/ .