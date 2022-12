Επίσκεψη του Πρίγκηπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα

Διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε η Αυτού Γαληνότητα Πρίγκηπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό την Πέμπτη 1 και Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 ως Τιμώμενος Καλεσμένος (Guest of Honor) και Κεντρικός Ομιλητής (Keynote Speaker), στο Gala Dinner του 6ου ‘Sustainability Summit for South-east Europe and the Mediterranean” που διοργάνωσε ο Economist και έλαβε χώρα στο Divani Apollon Palace & Thalasso, στην Αθήνα.