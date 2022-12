Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας- ΗΑΕ για το 2023

Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας υπογράφτηκε χθες (20/12) μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ για το έτος 2023, από τον διευθυντή της διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ ταξίαρχος Νικόλαο Χολέβα και τον Director of the Directorate of Education αρχιπλοίαρχος Staff Eng. Nasir Rashid AlNaqbi των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.