Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το 2nd ΙΝ-HOUSE LAWYERS FORUM το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL υπό την αιγίδα του Homo Digitalis και θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και δικηγόρος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Στο 2nd ΙΝ-HOUSE LAWYERS FORUM θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν θέματα και ρίσκα που αντιμετωπίζει στην νέα πραγματικότητα ο έμμισθος δικηγόρος που πια δραστηριοποιείται μέσα σε ένα πολύπλοκο, ασταθές και συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Στα πλαίσια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία και ο επαναπροσδιορισμός και η αναβάθμιση του ρόλου του έμμισθου δικηγόρου στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

PANEL Ι: Legal & Compliance in Metaverse

PANEL II: The must have skills for an In-house Lawyer in today’s world

PANEL III: It’s all about risk. How can you prevent risk and protect the value of your company

PANEL IV: Implementing transformation & Innovation through HR tools, new processes and technology

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ahuja Sonal , Executive Director, Sunovatech Metaverse

, Executive Director, Sunovatech Metaverse Κάτια Αβραμίδου , General Legal Counsel, LL.M., Aegean Airlines

, General Legal Counsel, LL.M., Aegean Airlines Κωνσταντίνος Π . Αναγνωστόπουλος , Attorney at Law, European Legal Tech Association Ambassador for Greece, Director & Co-Founder, Athens Legal Tech

Attorney at Law, European Legal Tech Association Ambassador for Greece, Director & Co-Founder, Athens Legal Tech Ελπίδα Βαμβακά , Head of Legal, team.blue Greece (papaki & Tophost) – Πρόεδρος της Homo Digitalis και Co-Founder, Homo Digitalis

Head of Legal, team.blue Greece (papaki & Tophost) – Πρόεδρος της Homo Digitalis και Co-Founder, Homo Digitalis Πέγκυ Βελλιώτου , Partner & Head of People, Consulting, KPMG in Greece

Partner & Head of People, Consulting, KPMG in Greece Στέφανος Βιτωράτος , Δικηγόρος LLM, MA, FIP, CIPP/E, CIPM, Partner DLE Co-Founder Homo Digitalis

, Δικηγόρος LLM, MA, FIP, CIPP/E, CIPM, Partner DLE Co-Founder Homo Digitalis Ιωάννης Α. Βοσκός, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Εμπορίας, HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Εμπορίας, HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Κατερίνα Βραχά , Chief Legal & Compliance Officer, Dixons South East Europe

Chief Legal & Compliance Officer, Dixons South East Europe Σπύρος Θέμελης , Νομικός Σύμβουλος, Παπαστράτος ΑΒΕΣ

, Νομικός Σύμβουλος, Παπαστράτος ΑΒΕΣ Βιργινία Κόκιου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού

Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου , Ειδικός Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης

, Ειδικός Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης Γεώργιος Παπαδουκάκης , Δικηγόρος

, Δικηγόρος Αναστασία Πετσινάρη , Legal Counsel- Head of Legal & Corporate Governance, Optima Bank

, Legal Counsel- Head of Legal & Corporate Governance, Optima Bank Dr . A λέξανδρος Ρόκας , Legal Counsel, Τράπεζα της Ελλάδος

, Legal Counsel, Τράπεζα της Ελλάδος Γεώργιος Σαμακοβίτης , Professor of FinTech, University of Greenwich

Professor of FinTech, University of Greenwich Κατερίνα Σεφτελή , General Counsel and Chief Compliance Officer, DELTA FOODS

General Counsel and Chief Compliance Officer, DELTA FOODS Έλενα Σπανού , Head of Legal, Dartmouth Partners

, Head of Legal, Dartmouth Partners Ελένη Σταθάκη, Head of Legal, Upstream

Χρυσός Χορηγός: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

Ασημένιος Χορηγός: MOUSSAS & PARTNERS LAW FIRM

Χορηγοί Επικοινωνίας: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Crisis Monitor, Epixeiro.gr, Reporter.gr