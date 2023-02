Σχεδόν το 20% των Ελλήνων επιλέγουν ταξί ή εναλλακτικές μορφές μετακίνησης για να βγουν ραντεβού, έναντι 8% που προτιμούν να μέσα μαζικής μεταφοράς, τονίζει η FREENOW, μετά τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

Αποκαλύπτοντας τις τάσεις των Ελλήνων που χρησιμοποιούν ταξί, η FREE NOW υπογραμμίζει ότι εφαρμογές μετακίνησης όπως το FREE NOW app, τείνουν να είναι πολύ δημοφιλείς την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για να φτάσει ή να επιστρέψει κανείς από το ραντεβού του.

Οι δρόμοι αναμένεται να είναι γεμάτοι στις 14 Φεβρουαρίου και οι περισσότεροι ερωτευμένοι Έλληνες να επιλέξουν την άνεση ενός ταξί – με το FREE NOW να είναι η νούμερο ένα επιλογή τους – έναντι των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με όσους απάντησαν στην έρευνα, η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίστηκε ως η πιο ρομαντική πόλη της Ελλάδας, με την Αθήνα και τα Ιωάννινα να ακολουθούν στην κατάταξη.

Οι οδηγοί ταξί στην Ελλάδα φημίζονται για την αγάπη τους για «λίγη κουβέντα» με τους επιβάτες. Έρευνα της FREE NOW αποκαλύπτει ότι το 1/4 των επιβατών έχει εμπιστευτεί σε έναν οδηγό ταξί πληροφορίες για την προσωπική τους ζωή και συχνά για θέματα που αφορούν την αγάπη. Το 10% δηλώνει πως έχει λάβει συμβουλές από έναν οδηγό, όπως ιδέες για τα πιο ρομαντικά σημεία της πόλης και εστιατόρια ιδανικά για ραντεβού.

Με βάση την έρευνα της FREE NOW, περισσότερο από το 32% των επιβατών έζησαν μια ρομαντική στιγμή με τον άνθρωπό τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους με ταξί, ενώ 3 στους 4 βρίσκουν ελκυστικό αν το ραντεβού τους φτάσει με ταξί στο σημείο συνάντησης ή καλέσει ταξί για να γυρίσει σπίτι. Στη FREE NOW πιστεύουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και θέλουμε να συμβάλουμε σημαντικά στην αστική μετακίνηση ξεκλειδώνοντας την ανάγκη των ατόμων να συναντιούνται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η ΆσπαΤοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της FREE NOW, δήλωσε: «Η μεταφορά των επιβατών με ασφάλεια μέσα στην πόλη ήταν πάντα στις κορυφαίες προτεραιότητες της εταιρίας και η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι οδηγοί μας θα συνεχίσουν να παρέχουν άριστες επαγγελματικές υπηρεσίες σε όλους τους επιβάτες της FREE NOWπου παίρνουν ταξί είτε για να φτάσουν στο ραντεβού τους, είτε για να επιστρέψουν στο σπίτι. Αναμένουμε αύξηση της ζήτησης στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».

Εκατομμύρια διαδρομές με τη FREE NOW μπορεί να πυροδοτήσουν νέες ιστορίες που θα γραφτούν στο δρόμο καθώς χιλιάδες οδηγοί βοηθούν τους επιβάτες να φτάσουν στον προορισμό τους και να συναντηθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ανακαλύψτε τους τρόπους που μπορείτε να μετακινηθείτε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ή οποιαδήποτε μέρα του χρόνου με τη FREE NOW! Κατεβάστε τo FREE NOW app σε iOS ή Androidκαι απολαύστε τη διαδρομή!