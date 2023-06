H ΕΔΕΜ, λειτουργώντας ως φορέας προστασίας, ανάπτυξης και ανάδειξης της μουσικής δημιουργίας, συμμετείχε και φέτος ως Θεσμικός Υποστηρικτής σε ένα από τα σημαντικότερα συνεδριακά και μουσικά φεστιβάλ, το Athens Music Week (AMW).

Στο AMW που διεξήχθη από 29/5 έως και 1/6/2023 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, οι λάτρεις της μουσικής και οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών από όλον τον κόσμο, είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν, να μοιραστούν μουσικές εμπειρίες και να ανταλλάξουν ιδέες, γνώσεις και τεχνικές που αφορούν στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάσεις της αγοράς.

Στις τέσσερις μέρες του AMW, 130 ομιλητές από πολλές χώρες του κόσμου παρουσίασαν και ανέδειξαν θέματα όπως σύγχρονες τάσεις στη ψηφιακή μουσική βιομηχανία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Πνευματική Ιδιοκτησία, μουσική επιχειρηματικότητα και καινοτομία, μουσικά φεστιβάλ και χώροι εκδηλώσεων, κ.α. μέσα από ομιλίες, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά workshops και άλλες δράσεις.

Παράλληλα, 32 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό πλαισίωσαν μουσικά το ΑΜW με εμφανίσεις τους στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης και σε γειτονικά κλαμπ. Οι εκπρόσωποι της ΕΔΕΜ έδωσαν δυναμικό «παρών» - με τη γνώση, την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους- σε μερικές από τις σημαντικότερες θεματικές που αφορούν τόσο στους καλλιτέχνες και το κοινό, όσο και στους επαγγελματίες της Μουσικής Βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της ΕΔΕΜ, Γιώργος Μυζάλης, συμμετείχε ως συντονιστής στο πάνελ «Ραδιόφωνο ή/και Podcasts;» όπου μαζί με τους Δημήτρη Κανελλόπουλο, Όλγα Λασκαράτου, Γιώργο Λέντζα και Θάνο Τοκάκη συζήτησαν για τα πνευματικά δικαιώματα των podcasts, την αδειοδότηση χρήσης μουσικής για αυτά καθώς και αν τα podcasts μπορούν να αντικαταστήσουν το ραδιόφωνο στις προτιμήσεις του κοινού και σε ποιο βαθμό.

Ο Διευθυντής Δημόσιας Εκτέλεσης της ΕΔΕΜ, Βαγγέλης Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο της ενότητας «Χίλιες και μία συναυλίες κι αυτό το καλοκαίρι...» παρουσίασε και ανέλυσε τη σημερινή πραγματικότητα της ζωντανής εκτέλεσης μουσικής και της διοργάνωσης των ζωντανών εμφανίσεων από την οπτική του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων.

Στο πάνελ «Η Μεγάλη Ακρόαση», ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης της ΕΔΕΜ, Μάρκος Φράγκος συμμετείχε ως συντονιστής, παρουσιάζοντας 10 τραγούδια από την εγχώρια ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή στους επαγγελματίες των μουσικών ραδιοφώνων Λεωνίδα Αντωνόπουλο, Κατερίνα Καφεντζή, Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Χρήστο Παπαδά και Άννα Αναστασίου.

Όλοι μαζί συζήτησαν για κάθε τραγούδι αν εμπίπτει στο επαγγελματικό αισθητήριό τους και αν θα το επέλεγαν να το μεταδώσουν στο ραδιόφωνο ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας. Ο Μάρκος Φράγκος συμμετείχε επίσης στο πάνελ «Μουσικοκριτικοί και μουσικοκριτική: Πόσο απαραίτητος είναι ο ρόλος τους την εποχή του streaming;» μαζί με τους Αντώνη Ξαγά, Χριστιάννα Φινέ, Κωνσταντίνο Τσάβαλο, Άγγελο Κλείτσικα και συντονίστρια την Εύη Χουρσανίδη.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του πάνελ «Unlocking the Potential: Unveiling the Impact of the Music Industry in Greece». Ο Αντώνης Ζουγανέλης από το ΑΜW ως συντονιστής μαζί με τους Γιώργο Μυζάλη, Μιχάλη Πετυχάκη και Χριστιάννα Τσούφη, συζήτησαν για το μουσικό οικοσύστημα στην Ελλάδα και παρουσίασαν για πρώτη φορά αξιόλογα ευρήματα από τη μελέτη που διεξήχθη από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ με πρωτοβουλία της εταιρείας τεχνολογίας Orfium, στην οποία συμμετείχαν και πολλά μέλη της ΕΔΕΜ.

Στο ίδιο πάνελ, σημαντική ήταν η παρέμβαση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΔΕΜ, Λούκας Κατσέλη, η οποία μίλησε για τις δράσεις που έχουν γίνει από την ΕΔΕΜ προς όφελος των δημιουργών αλλά και για μελλοντικά σχέδια που θα συμβάλλουν στην εκπαίδευση του μουσικόφιλου κοινού και στην καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης και ευθύνης απέναντι στα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών.

Η ΕΔΕΜ, μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος πολιτιστικών οργανισμών, προάγει την ανάπτυξη του ελληνικού μουσικού πολιτισμού και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και εκδηλώσεις όπου η μουσική πρωταγωνιστεί.

