Συμβούλιο Ευρώπης: Στην Κύπρο το Βραβείο «Crystal Scales of Justice»

Επιβραβεύοντας τις καινοτόμες δικαστικές πρακτικές εντός των ευρωπαϊκών δικαστικών ιδρυμάτων, το βραβείο «Crystal Scales of Justice» 2023 του Συμβουλίου της Ευρώπης, απονεμήθηκε στη Σχολή Δικαστικής Κατάρτισης και στο «Hope For Children» - CRC Policy Center (Cyprus), για το «Kids in Πρωτοβουλία Court Game» για παιδιά.